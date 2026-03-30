Трамп каже, що хоче "захопити" іранську нафту і може взяти під контроль острів Харк

Про це Дональд Трамп розповів в інтерв'ю Financial Times.

Що Трамп сказав про іранську нафту та острів Харк?

За словами американського лідера, він "волів би заволодіти нафтою" в Ірані. Трамп провів паралель із Венесуелою, де США прагнуть контролювати нафтову галузь "безстроково" після захоплення диктатора Ніколаса Мадуро у січні.

"Чесно кажучи, найбільше мені подобається забирати нафту з Ірану, але деякі дурні в США запитують: "Навіщо ви це робите?". Але це дурні", – заявив Трамп.

У FT пояснили, що такий сценарій передбачає захоплення острова Харк, через який проходить значна частина іранського нафтового експорту. Водночас подібна операція має високі ризики для Білого дому, зокрема у можливих втратах серед американських військових і подальшою ескалацією конфлікту.

Можливо, ми займемо острів Харк, а може, й ні. У нас багато варіантів. Це також означало б, що нам доведеться пробути (на острові Харк – 24 Канал) деякий час... Я не думаю, що в них є якась оборона. Ми можемо легко захопити його,

– сказав Трамп.

Попри жорсткі заяви, американський очільник зазначив, що непрямі переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану проходять позитивно.

Він також нагадав, що встановив дедлайн до 6 квітня для укладення угоди про припинення війни. У разі відмови Ірану, за його словами, США можуть завдати ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

До речі, колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів в етері 24 Каналу, що єдина надія Трампа зараз у війні на Близькому Сході – використати конфлікт всередині Ірану на свою користь. З огляду на це, Трамп може вже роздумувати над тим, як американцям вийти з конфлікту на Близькому Сході.

Чи чекати перемир'я у війні з Іраном та відкриття Ормузької протоки?

На запитання щодо перспектив швидкого перемир'я та відкриття Ормузької протоки Трамп не став розкривати деталей, але заявив:

"У нас залишилося близько 3 000 цілей – ми вже вразили 13 000 цілей – і ще пару тисяч належить вразити. Угода може бути укладена досить швидко", – каже президент США.

Минулого тижня він також повідомив, що Іран дозволив пройти Ормузькою протокою 10 нафтовим танкерам під прапором Пакистану, назвавши це "подарунком" для Білого дому. Наразі, за його словами, кількість таких суден зросла до 20.

Трамп додав, що рішення про відправлення додаткових танкерів санкціонував Мохаммед Багер Галібаф – один із ключових керівників країни у воєнний період.

Крім того, він заявив, що в Ірані вже нібито відбулася "зміна режиму" після ліквідації Алі Хаменеї та інших посадовців, підкресливши, що "це зовсім інша група людей" і вони "дуже професійні".

На завершення Трамп припустив, що новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї може бути мертвим або тяжко пораненим.

