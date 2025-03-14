Канада працює лише як штат, кордон – це штучна лінія, вона не має сенсу, – Трамп

Дональд Трамп вчергове показав, що не збирається відступати від своїх зазіхань на Канаду. Президент США знову заявив, що хотів би бачити цю країну як "новий американський штат".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час пресконференції у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Що цього разу Трамп сказав про Канаду

Дональд Трамп заявив, що, мовляв, Сполучені Штати витрачають на "субсидування Канади" суму у 200 мільярдів доларів на рік. Глава Білого дому підкреслив, що "не збирається прогинатися" у питанні 25% тарифів на імпорт сталі та алюмінію, пообіцявши, що будь-які економічні збої, які виникнуть у результаті цього "не займуть багато часу".

Ні, я не збираюся прогинатися ні у питанні алюмінію, ні сталі, ні машин. Ми не збираємося прогинатися. Нас обдирали як країну протягом багатьох, багатьох років,

– заявив Трамп.

Він також знову висловив бажання приєднати Канаду до США як 51-й штат.

"Я люблю Канаду, у мене багато друзів звідти. Але США не можуть субсидувати її. Нам не потрібні їхні авто, енергія, деревина. Нам не потрібно нічого, що вони дають", – сказав президент США.

Дональд Трамп також вважає, що Канада лише може "нормально функціонувати як штат". На думку президента США, це був би "один із найвеличніших штатів", а кордон між обома країнами – "штучно проведена лінія, яка не має сенсу".

Трамп також розмріявся та сказав, що спільна країна США і Канади "була б найнеймовірнішою" та "однією з наших найбільших держав".

До слова, раніше Дональд Трамп ввів 25% мита проти Канади на сталь та алюміній. Президент США хотів ввести 50% тарифи, але знизив їх після поступок Оттави.