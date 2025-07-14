Трамп розглядає можливість передання Україні далекобійних ракет JASSM, – ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет класу повітря-земля JASSM.

Такі ракети здатні вражати цілі на відстані до 370 кілометрів. Про це пише Military Watch Magazine, посилаючись на джерела, передає 24 Канал.

Дивіться також Кошти є на все: хто в Європі проти покупки американської зброї для України

Що США можуть відправити Україні?

Американські ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) – це високоточні крилаті ракети великої дальності, призначені для ураження добре захищених наземних цілей, не входячи в зону дії ворожої ППО.

Журнал пише, що у разі передачі ними озброять українські F-16. Відповідна інформація з'явилася після повідомлень ЗМІ, що США розглядають питання про відправку ракет далекої дальності, здатних уражати цілі вглиб Росії.

Це також тісно пов'язано із заявою президента Трампа про те, що він дозволить постачання Україні ще однієї системи ППО Patriot. Президент тоді натякнув на постачання інших передових систем озброєння,

– пише видання.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що найближчими днями очікує рекордного потоку зброї до України. Окрім цього, він зазначив, що США невдовзі можуть ухвалити руйнівні санкції проти Росії, яких ще ніколи не було.