Вже перекидають сили: США обговорюють можливість захоплення острова Харг

Високопосадовці США повідомили своїх колег в Ізраїлі та інших країнах, що, ймовірно, у Вашингтона не залишиться іншого вибору, окрім як розпочати наземну військову операцію для захоплення іранського острова Харг.

Про це повідомляє видання The Jerusalem Post із посиланням на джерела.

Яку операцію планують США?

Острів Харг, розташований у Перській затоці, є ключовим хабом для експорту іранської нафти – близько 90% сирої нафти звідти постачається до Китаю. Останніми днями в адміністрації США обговорюють можливість захоплення острова, щоб змусити Іран припинити блокування судноплавства в Ормузькій протоці.

Один із американських чиновників підтвердив виданню, що "американські збройні сили прискорили розгортання тисяч морських піхотинців та військово-морського персоналу на Близькому Сході".

Йдеться зокрема про групу бойової готовності USS Boxer ВМС США, до якої входять десантний корабель, що виконує функції легкого авіаносця, а також десантні транспортні кораблі USS Portland і USS Comstock. На цих трьох кораблях перебуває приблизно 4 500 морських піхотинців і додатковий бойовий персонал.

Близько півтора тижня тому США вже завдали ударів по військових цілях на острові Харг. Після цього Дональд Трамп заявив у соцмережах, що всі військові об'єкти на острові було знищено.

Водночас президент США зазначив, що тоді вирішив не знищувати всю нафтову інфраструктуру острова, але попередив: якщо Іран і надалі блокуватиме рух у Ормузькій протоці, він перегляне це рішення.

Іран погрожує ударами по критичній інфраструктурі