Трамп готує нове зняття санкцій з Росії: ЗМІ дізналися, що це буде

Дональд Трамп не планує зупинятися на дизельній угоді з Росією. Президент США готовий послабити для агресора інші санкції, аби вмовити його закінчити війну.

Про це виданню Kyiv Independent повідомили кілька українських та американських посадовців, обізнаних із ситуацією.

На які послаблення санкцій проти Росії може піти Трамп?

Українські посадовці побоюються, що адміністрація США може розглянути угоду, пов'язану з російським виробництвом добрив.

США безпосередньо не запроваджували санкцій проти російського виробництва добрив і не забороняли їх імпорт. Однак потенційна угода може передбачати послаблення обмежень щодо суден, компаній, банків і фізичних осіб, пов'язаних із цією сферою.

Росія вже тривалий час домагається послаблення обмежень, які впливають на її сільськогосподарський експорт.

Москва стверджує, що перешкоди у сфері банківських послуг, страхування та морських перевезень обмежують її доступ до міжнародних ринків.

Росія неодноразово порушувала це питання під час переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи у 2022 році. Водночас західні уряди наголошували, що російський експорт продовольства та добрив безпосередньо не підпадає під санкції.

"Історія з добривами тягнеться вже давно, і росіяни намагалися просунути це питання ще багато років тому", – розповів Kyiv Independent український представник розвідки.

За його словами, Росія постійно лобіювала послаблення обмежень на торгівлю добривами під час контактів з американцями та європейцями.

Він також зазначив, що Москва вийшла із Чорноморської зернової ініціативи через відсутність прогресу в цьому питанні.

У липні 2023 року Росія вийшла із Чорноморської зернової ініціативи, заявивши, що її вимоги не виконують належним чином.

Тепер українські посадовці припускають, що Вашингтон може піти на поступки Москві в питанні, яке Росія намагається вирішити вже багато років.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розкритикував дизельну угоду Трампа і Путіна. Він також висловив припущення, що зняття санкцій з Росії продовжиться.

На його думку, послаблення обмежень після енергетичного сектора неминуче пошириться на інші критичні сфери. "Я абсолютно в цьому впевнений. Будуть знімати санкції після газу, ще з чогось. Дійде все до банківської системи, окремих людей, хімічної промисловості", – зазначив президент