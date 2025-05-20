США не припинили постачання зброї Україні, працюють над наданням Patriot, – Рубіо
- США не припинили постачання зброї Україні, але рішення про нові пакети допомоги ще немає. Про це сказав Марко Рубіо.
- Також він висловився про постачання додаткових батарей Patriot.
У США висловилися щодо збройної підтримки України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
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Що сказали у США про зброю для України
Днями WSJ повідомили, що в України закінчуються запаси американської зброї.
За словами державного секретаря США Марко Рубіо, Америка не припинила постачання зброї в Україну. Водночас рішення про можливість формування нових пакетів допомоги немає.
Утім, США працюють з партнерами по НАТО над постачанням додаткових батарей протиракетної оборони Patriot для України, сказав Рубіо.
На початку травня NYT писали, що до літа Україна отримає американський Patriot з Ізраїлю, а от про інші системи ще домовляються. Також питання ППО Зеленський обговорив із Трампом під час їхньої зустрічі у Ватикані.
Україна навіть була готова купити ці установки. Ішлося про 10 систем за 15 мільярдів доларів.
До слова, Австралія розпочала відправку 49 списаних танків M1A1 Abrams в Україну. Допомогу анонсували ще торік, але чекали дозволу від США. ЗМІ пишуть, що Вашингтон надав дозвіл, та частина американських чиновників усе одно лишилася незадоволеною.