США не припиняли обмін розвідданими, необхідними для оборонних потреб, – Віткофф

Спецпосланець Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф висловився щодо того, що США перестали обмінюватися розвідувальними даними з Україною.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Стіва Віткоффа.

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Що сказав Віткофф про розвідувальні дані

За словами Віткоффа, США ніколи не відключали розвідку для "чогось оборонного, чого потребують українці".