Мирні переговори про Україну провалилися: Трамп втратив інтерес і зосередився на Ірані, – FT

Мирні переговори про закінчення війни в Україні за участю американської сторони у тристоронньому форматі фактично провалилися. Президент США Дональд Трамп втрачає зацікавленість у вирішенні конфлікту.

Водночас американська операція проти Ірану на Близькому Сході спричиняє послаблення тиску на Росію. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Як США відсторонилися від мирного процесу?

Співрозмовники видання у дипломатичних колах повідомили, що ескалація на Близькому Сході відвернула увагу США від мирної угоди, через що переговори між Україною та Росією "перебувають у небезпечній зоні.

Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу з України. Для нас і для України це катастрофа,

– вважає один із дипломатів ЄС.

Водночас країни ЄС поінформували про затримки американської зброї, особливо це стосується засобів ППО, оскільки США надають пріоритет замовникам із Близького Сходу, що матиме серйозні наслідки для України.

"Це проблема, бо існує конкуренція за одні й ті ж активи як на Близькому Сході, так і в Україні. Очевидно, що зараз увага Америки зосереджена на Близькому Сході", – каже висока представниця Євросоюзу Кая Каллас.

Що це означає для Росії?

Володимир Путін досі здебільшого утримувався від критики Дональда Трампа, щоб, імовірно не допустити посилення підтримки України з боку США. Але у переговорах Росія не демонструвала готовності до компромісів.

За словами представника Білого дому, президент США і досі сподівається, що переговори призведуть до закінчення війни, і що американська делегація досягла "величезного прогресу" у цьому процесі за останні місяці.

"Я не думаю, що росіяни хочуть знову вести переговори найближчим часом. Тому що говорити нема про що", – розповів один з учасників неофіційних переговорів, коментуючи ймовірність продовження зустрічей.

Яка роль ЄС у переговорах?

Європейські лідери сумніваються у потенційному успіху у переговорах без подальшого тиску на Росію. Через 3 дні після початку операції США та Ізраїлю на Близькому Сході канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідав Білий дім.

Німецький політик приїхав із картами та схемами, щоб обґрунтувати необхідність посилення тиску на Москву. Але, за словами джерел, Трамп не захотів обговорювати це питання, вважаючи, що перевага саме у Росії.

За даними видання, щонайменше два європейські дипломати повідомили, що минулого тижня отримали від американських чиновників сигнали про те, що подальших санкцій проти російської нафтової промисловості не буде.

Високопоставлений український чиновник пояснив Financial Times, що на думку Києва, російська сторона "несерйозно" ставиться до припинення війни, про що свідчить її наполегливість у вимогах на мирних переговорах.

Водночас посадовець применшив побоювання, що зосередження уваги Вашингтона на Ірані через конфлікт на Близькому Сході зірве переговори з Росією, заявивши, що Київ "подивиться, як розвиватиметься ситуація".

