"Не зобов'язані": Трамп приголомшив новою заявою про допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп неочікувано висловився про НАТО та Україну. Він говорив про це під час пресконференції.

Ба більше, Трамп узагалі сказав, що не варто допомагати Україні. Він переконаний, що НАТО – це США, але не Європа. Деталі заяви передає Clash Report.

Читайте також Путін боїться США, він не має страху перед Європою, – Трамп

Що сказав Трамп про НАТО та Україну?

Його слова були лаконічними, але від того не менш шокуючими.

Ми їх захищаємо (європейські країни – 24 Канал). Ми співпрацюємо з ними щодо України. Україна знаходиться за тисячі кілометрів від нас. Ми не зобов'язані це робити, але зробили,

– сказав Трамп.

В чому суть?

Трамп знову свариться зі своїми європейськими союзниками. США хотіли би, щоб союзники по НАТО та країни-партнери розблокували Ормузьку протоку. Серед таких мають бути Велика Британія, Франція, Німеччина, Південна Корея. Та вони не поспішають.

Прем'єр Великої Британії кір Стармер не вперше потрапляє під гостру критику США, а все тому, що Лондон не поспішив підтримати Вашингтон у його рішенні розпочати війну проти Ірану. Точніше, Стармер не хотів надавати американцям свої бази.

Вчора прем'єр-міністр Великої Британії сказав мені: "Я збираюся зустрітися зі своєю командою, щоб прийняти рішення". Я відповів: "Вам не потрібно збиратися зі своєю командою. Ви ж прем'єр-міністр – ви можете прийняти рішення самостійно. Навіщо вам збиратися зі своєю командою, щоб вирішити, чи відправляти щось? Тральщики чи якісь катери?"

– висловився Трамп про Стармера.

Трамп нарікає на "країни, які ми захищали близько 40 років за десятки мільярдів доларів". Мовляв, навіщо захищати країни, які не захищають Америку.

"Я завжди відчував, що це була слабкість НАТО. Ми мали їх захищати, але я завжди казав: коли буде потреба, вони нас не захистять. Зараз саме така потреба. Але я скажу, що ми збудували найвеличнішу армію у світі і ми захищаємо людей. Якщо нам потрібні їхні мінні катери, або якщо нам потрібне будь-що, будь-яке обладнання, яке вони можуть мати через ситуацію, що у них склалася, вони повинні поспішати нам на допомогу, бо ми роками допомагали їм залишатися поза війнами", – переконаний він.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що це не їхня війна і Берлін не починав бойові дії. А тому не хотів би бути втягнутим у конфлікт.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше звернув увагу, що Трамп каже про НАТО "вони", а не "ми". Тобто Америка мислить себе чимось окремим від Альянсу.