ВМС США атакували іранське судно в Оманській затоці, – Tрамп

ВМС США перехопили іранський корабель в Оманскій затоці. Дональд Трамп заявив, що американським військовим довелося відкрити вогонь.

19 квітня вантажне судно Touska під іранським прапором намагалося прорвати американську блокаду Ормузької протоки. Про це у дописі в соцмережі повідомив Дональд Трамп.

Як США захопили іранське судно в Оманській затоці?

За словами президента США, іранське судно було довжиною майже 274 метри і важило як авіаносець. Спроба прорвати блокаду закінчилася для нього невдало.

Есмінець ВМС США з керованими ракетами USS Spruance перехопив Touska в Оманській затоці та закликав судно зупинитися.

Іранський екіпаж не послухався, тому наш військовий корабель зупинив їх, пробивши дірку в машинному відділенні,

– заявив Трамп.

Він уточнив, що наразі судно перебуває під контролем американських морпіхів. Триває перевірка вантажу на борту.

Президент зауважив, що Touska перебуває під санкціями Міністерства фінансів США через попередню незаконну діяльність.

Довідка: Оманська затока – це частина Аравійського моря між Іраном, Оманом, ОАЕ та Пакистаном. Вона з'єднує Перську затоку з відкритим океаном через Ормузькою протокою.

Нагадаємо, що 12 квітня після провалу американсько-іранських переговорів Дональд Трамп анонсував блокаду Ормузької протоки.

