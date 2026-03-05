США потопили іранський фрегат найсмертоноснішою торпедою Mark 48 за 4,2 мільйона доларів

Американський підводний човен знищив іранський фрегат IRIS Dena однією торпедою вартістю. Вона коштувала 4,2 мільйона доларів.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Що відомо про торпеду, якою США потопили іранський фрегат?

Для удару по фрегату IRIS Dena використали торпеду Mark 48 Advanced Capability (ADCAP) – одну з найпотужніших протикорабельних систем у розпорядженні ВМС США.

Ця торпеда оснащена бойовою частиною масою близько 293 кілограмів. Її принцип дії полягає не у прямому попаданні в корпус корабля, а у підриві під днищем. Вибух формує потужну парову бульбашку, яка піднімає судно з води і фактично ламає його корпус, розколюючи корабель навпіл. За інформацією медіа, детонація сталася під кормовою частиною іранського фрегата, після чого він швидко затонув.

IRIS Dena вважався одним із найновіших кораблів іранського флоту. Він був озброєний зенітними та протикорабельними ракетами, а також мав пускові установки для торпед і інше важке озброєння.

Унаслідок атаки, за попередніми даними, загинули понад 80 людей, ще щонайменше 101 моряк вважається зниклим безвісти. Частину членів екіпажу вдалося врятувати силами військово-морських сил Шрі-Ланки.

Що відомо про знищення іранського фрегата?