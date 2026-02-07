США схвалили продаж Україні запчастин до військової техніки на 185 мільйонів доларів

Державний департамент США дав зелене світло можливому продажу військового обладнання для України на суму 185 мільйонів доларів. Йдеться про запчастини до американської зброї.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Дивіться також Вже 32-й пакет підтримки: союзник виділяє допомогу на десятки мільйонів

Що США продадуть Україні?

У повідомленні зазначається, що український уряд звернувся із запитом на закупівлю запасних частин класу IX, необхідних для обслуговування транспортних засобів і систем озброєння, які раніше були поставлені Збройним силам України армією США. Запит також охоплює інші пов’язані елементи логістичного забезпечення та підтримки відповідних програм.

Приблизна вартість запропонованого пакета становить 185 мільйонів доларів.

У Пентагоні підкреслили, що такий продаж відповідатиме зовнішньополітичним інтересам і цілям національної безпеки США, оскільки сприятиме зміцненню безпеки держави-партнера, "яка є силою, що сприяє політичній стабільності та економічній програмі в Європі".

У Трампа відповіли, скільки ще готові постачати зброю Україні