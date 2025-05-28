США та Росія публічно зіткнулися на тлі загострення війни в Україні, – Reuters

США і Росія публічно обмінялися різкими заявами на тлі загострення війни в Україні. Це відбулося після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив главу Кремля Владіміра Путіна у тому, що той "грається з вогнем", а Москва зосередила 50 000 військових поблизу українського кордону.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про публічну перепалку між США та Росією

У виданні зазначають, що поки світові лідери сперечаються про перспективи миру, війна в Україні швидко набирає обертів. Обидві сторони запускають рої дронів, а Росія просувається вперед у ключових ділянках фронту.

У дописі в Truth Social Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем" та попередив, що якби не він, то з Росією вже сталися б "дуже погані" речі.

У відповідь на це помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що заява Трампа свідчить про те, що він недостатньо поінформований про реальний перебіг війни.

Водночас речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що адміністрація Трампа докладає "значних зусиль для мирного врегулювання" і що Росія "вдячна за посередницькі зусилля особисто президента Трампа".

Однак речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Трамп втрачає терпіння до Росії.

Його терпіння вичерпалося,

– сказала Брюс в інтерв'ю Fox News.

Вона додала, що Трамп, який знає Путіна вже деякий час, "відчуває, що з ним щось сталося, і він не може цього пояснити, і, очевидно, він досить розчарований, щоб висловити це обурення публічно".