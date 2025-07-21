США передали ядерну зброю до Великої Британії вперше з 2008 року, – ЗМІ

Велика Британія вперше за кілька років розмістила на своїй території американську ядерну зброю. З Центру ядерної зброї ВПС США до Сполученого Королівства, ймовірно, доставили кілька термоядерних гравітаційних бомб.

Міністерство оборони США цю інформацію не підтвердило, однак відомство зазвичай не надає таких коментарів. Про це пише 24 Канал з посиланням на OSINT-defender в Х.

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Яку ядерну зброю зі США отримала Велика Британія?

За даними різних джерел, уперше з 2008 року до авіабази Лейкенхіт у графстві Саффолк надійшли ядерні бомби B61-12. Зброя США повернулася на британську територію з авіабази Кіртленд у Нью-Мексико до безпечного сховища у Великої Британії, яке країна побудувала нещодавно.

Хоча така інформація й з'явилася в мережі, ні ВПС США, ні представники Великої Британії не коментували повідомлення про розгортання зброї цього тижня.

Цікаво! Бомби B61-12 є модернізованою тактичною зброєю малої потужності, яка може змінювати вибухову силу та має точне наведення. Бомба сумісна з низкою платформ доставки, такими як F-35A Lightning II.

До слова, на базі військово-повітряних сил Великої Британії Лейкенхіт вже розміщували американські ядерні арсенали під час Холодної війни, але приблизно у 2008 році їх вивезли у зв'язку з роззброєнням по всій Європі.

Як пишуть ЗМІ, повернення такої зброї означатиме зсув у ядерній позиції НАТО в Європі на тлі погіршення відносин з Росією та посилення акценту на стримуванні.

Нагадаємо, Велика Британія та Німеччина раніше підписали нову масштабну угоду, яка включає обіцянки взаємної оборони та розроблення нової ракетної системи Deep Precision Strike.