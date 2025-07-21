Міністерство оборони США цю інформацію не підтвердило, однак відомство зазвичай не надає таких коментарів. Про це пише 24 Канал з посиланням на OSINT-defender в Х.

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Яку ядерну зброю зі США отримала Велика Британія?

За даними різних джерел, уперше з 2008 року до авіабази Лейкенхіт у графстві Саффолк надійшли ядерні бомби B61-12. Зброя США повернулася на британську територію з авіабази Кіртленд у Нью-Мексико до безпечного сховища у Великої Британії, яке країна побудувала нещодавно.

Хоча така інформація й з'явилася в мережі, ні ВПС США, ні представники Великої Британії не коментували повідомлення про розгортання зброї цього тижня.

Цікаво! Бомби B61-12 є модернізованою тактичною зброєю малої потужності, яка може змінювати вибухову силу та має точне наведення. Бомба сумісна з низкою платформ доставки, такими як F-35A Lightning II.

До слова, на базі військово-повітряних сил Великої Британії Лейкенхіт вже розміщували американські ядерні арсенали під час Холодної війни, але приблизно у 2008 році їх вивезли у зв'язку з роззброєнням по всій Європі.

Як пишуть ЗМІ, повернення такої зброї означатиме зсув у ядерній позиції НАТО в Європі на тлі погіршення відносин з Росією та посилення акценту на стримуванні.

Нагадаємо, Велика Британія та Німеччина раніше підписали нову масштабну угоду, яка включає обіцянки взаємної оборони та розроблення нової ракетної системи Deep Precision Strike.