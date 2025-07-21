Министерство обороны США эту информацию не подтвердило, однако ведомство обычно не предоставляет таких комментариев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OSINT-defender в Х.

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Какое ядерное оружие из США получила Великобритания?

По данным различных источников, впервые с 2008 года на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк поступили ядерные бомбы B61-12. Оружие США вернулось на британскую территорию с авиабазы Киртленд в Нью-Мексико в безопасное хранилище в Великобритании, которое страна построила недавно.

Хотя такая информация и появилась в сети, ни ВВС США, ни представители Великобритании не комментировали сообщения о развертывании оружия на этой неделе.

Интересно! Бомбы B61-12 является модернизированным тактическим оружием малой мощности, которая может изменять взрывную силу и имеет точное наведение. Бомба совместима с рядом платформ доставки, такими как F-35A Lightning II.

К слову, на базе военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит уже размещали американские ядерные арсеналы во время Холодной войны, но примерно в 2008 году их вывезли в связи с разоружением по всей Европе.

Как пишут СМИ, возвращение такого оружия будет означать сдвиг в ядерной позиции НАТО в Европе на фоне ухудшения отношений с Россией и усиления акцента на сдерживании.

Напомним, Великобритания и Германия ранее подписали Великобритания и Германия ранее подписали новое масштабное соглашение, которая включает обещания взаимной обороны и разработки новой ракетной системы Deep Precision Strike.