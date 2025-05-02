Вимагатимуть від Москви миру: у Трампа підготували для нього способи тиску на Росію, – Bloomberg

Команда президента США Дональда Трампа підготувала для нього варіанти економічного тиску на Росію, аби вона припинила війну в Україні, на тлі його бажання продовжувати конфлікт.

Втім, наразі Трамп не ухвалив рішення, оскільки дипломатичні зусилля з цього приводу тривають. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані з цим питанням джерела, передає 24 Канал.

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Які наміри адміністрації Трампа

Джерела не уточнили про те, які варіанти тиску зараз розглядають, проте зазначили, що будь-яке рішення з цього приводу ухвалюватиме лише американський президент. Водночас Україна та її союзники закликають США посилити тиск на Москву.

Зокрема, шляхом запровадження додаткових обмежень на експорт енергоносіїв та доходів від нафти, щоб змусити Росію домовитися про припинення вогню в Україні на умовах, запропонованих президентом США Дональдом Трампом.

Нагадують, що США та Європейський Союз вже запровадили безпрецедентний рівень санкцій проти Москви з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року, але так і не змогли цим змусити Володимира Путіна припинити бойові дії.

Журналісти припускають, що обговорення наступних кроків може бути затьмарене раптовим відстороненням радника Трампа з національної безпеки Майка Волца та тимчасовим призначенням на його посаду держсекретаря Марко Рубіо.

Це може допомогти впорядкувати стратегію США, оскільки Рубіо обійматиме обидві посади, оскільки підхід Білого дому до України зумовлений різними ідеями високопосадовців, зокрема Віткоффа, якого вважають більш прихильним до позицій Росії,

– ідеться у статті.

Bloomberg констатує, що Москва відхиляє вимогу Вашингтона про повне припинення вогню, а Володимир Путін дотримується позиції, що Росія має отримати контроль над чотирма українськими областями, які вона не повністю окупувала.

Водночас український президент Володимир Зеленський погодився надати США контроль над деякими майбутніми доходами від копалин, щоб зберегти підтримку Трампа, і підтримав заклики до безумовного перемир'я щонайменше на 30 днів.

Своєю чергою Дональд Трамп, який прагне припинити війну та розвивати економічні відносини між США та Росією, раніше погрожував запровадити санкції проти Москви, якщо Володимир Путін не візьме серйозної участі в мирних переговорах.