Трамп готує елітний десант на Близький Схід: у Defense Express спрогнозували сценарій дій

США підтягують сили до району Ормузької протоки, а в американських медіа вже з'явилася інформація про можливе перекидання підрозділів 82-ї повітряно-десантної дивізії. Усе це відбувається на тлі розмов про можливу операцію проти Ірану, але мова, схоже, йде не про класичну велику висадку.

Головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу пояснив, що найвірогіднішим сценарієм може бути захоплення островів в Ормузькій протоці та острова Харк. Водночас, за його словами, навіть для США залишається відкритим питання, наскільки їхні війська готові до сучасної війни дронів.

Який сценарій США готують проти Ірану?

Зараз біля Ормузької протоки вже збираються сили, які більше схожі на підготовку до обмеженої операції, а не до великого вторгнення в Іран. Йдеться про амфібійну ударну групу Tripoli з трьох десантних кораблів і приблизно 3100 морпіхів.

До уваги! У США знову заговорили про можливість наземної операції проти Ірану. За даними журналіста The Wall Street Journal, на такий сценарій уже натякають окремі республіканці в Конгресі. Раніше також повідомляли, що Сполучені Штати розглядають розгортання морської піхоти та десантних кораблів для забезпечення безпеки в районі Ормузької протоки й острова Харг. Водночас такий крок матиме великі політичні ризики для Дональда Трампа, бо підтримка нової війни всередині США залишається невисокою.

Паралельно американські медіа пишуть про можливе перекидання бригадної групи 82-ї повітряно-десантної дивізії, а це ще близько 5000 військових із сил швидкого реагування.

Найбільш вірогідним сценарієм є захоплення островів в Ормузькій протоці і так званого острова Харк, через який іде 95% експорту всієї нафти Ірану,

– пояснив Катков.

Він зауважив, що головне питання тут не лише в кількості американських сил, а в тому, наскільки вони готові до сучасної війни, де поле бою насичене FPV-дронами. Катков згадав відео з Іраку, де іранці атакували американську базу такими дронами і знищили вертоліт Black Hawk та радар Sentinel.

Є дуже великі сумніви, що зараз американські військові готові до сучасної дронової війни. Тим паче з урахуванням того, що іранці, вочевидь, отримали всі дронові технології щодо FPV і їх використання від Росії,

– наголосив головний редактор Defense Express.

Водночас він окремо підкреслив фактор, який різко відрізняє США від України. Американці мають тотальну перевагу в повітрі, можуть цілодобово прикривати десант тактичною авіацією і вже використовують стратегічні бомбардувальники B-52 з авіабомбами.

США можуть піти на висадку попри загрозу дронів

В Пентагоні, ймовірно, розраховують не на "чисту" висадку під дронами, а на операцію, де морпіхи чи десантники зайдуть уже після дуже щільної авіаційної обробки цілей. Якщо десант або морпіхи все ж підуть у дію, їх зможуть цілодобово прикривати ескадрильї тактичної авіації, які одразу працюватимуть по будь-яких підозрілих позиціях.

У США є дуже великий фактор, який трохи змінює правила гри. Це тотальна перевага в повітрі, коли над морпіхами чи десантниками можуть 24 на 7 висіти ескадрильї тактичної авіації,

– пояснив Катков.

Роль наземних сил може зводитися не до прориву щільної оборони під ударами FPV-дронів, а до заходу вже після масованої авіаційної роботи. Американська авіація, за його словами, здатна просто змішувати з землею небезпечні ділянки, де можуть сидіти оператори дронів або стояти іранські позиції. Це інший сценарій війни, де висадку готують не під вогнем наосліп, а після тотального придушення цілей із повітря.

Задача морпіха там може бути просто дати лазерне цілевказання і сказати: оті кущі знищте, мені здається, там сидить оператор FPV-дрона,

– сказав головний редактор Defense Express.

Він додав, що США вже використовують у регіоні стратегічні бомбардувальники B-52, які працюють вільнопадаючими бомбами з комплектами наведення.

Можливо, у Пентагоні розраховують, що головна задача цих десантників чи морпіхів – просто встромити прапор у щебінь, який залишився після килимового бомбардування,

– наголосив Катков.

Тобто питання для США зараз не лише в тому, чи небезпечні іранські дрони. Йдеться ще й про те, наскільки американська перевага в повітрі дозволить їм змінити сам характер такої операції.

