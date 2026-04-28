Чи впорається НАТО без США: чесна відповідь адмірала Альянсу
- Адмірал Джузеппе Каво Драгоне висловив сумнів у можливому відході США від зобов'язань перед НАТО.
- Але європейська частина НАТО повинна зосередитися на розвитку потенціалу, включаючи закупівлі систем ППО, розвідку, інтеграцію ШІ та безпілотні технології.
США постійно роблять гучні заяви про те, що вийдуть із НАТО чи принаймні зменшать свою залученість у справи Альянсу. Та слід відділяти слова Трампа від реальних справ.
Навряд чи Америка відійде від усіх зобов'язань перед НАТО. Про це в інтерв'ю заявив адмірал Джузеппе Каво Драгоне, вищий військовий чиновник Альянсу.
Чи можуть США вийти з НАТО і чи взагалі зможе НАТО існувати без Америки?
Адмірал відповів журналістам, як можуть розгортатися події у разі стратегічного розвороту США – чи буде Альянс життєздатним під керівництвом Європи.
Я не думаю, що відбудеться масштабний відхід Сполучених Штатів від зобов'язань перед НАТО. Але я вважаю, що Європі необхідно взяти на себе відповідальність, і ми починаємо це робити завдяки серйозним інвестиційним зобов'язанням, ухваленим у Гаазі минулого року. Перші результати ми побачимо на наступному саміті в Анкарі,
– відповів Драгоне.
Довідка. Наступний саміт НАТО відбудеться 7 – 8 липня в Анкарі. Володимир Зеленський заявив, що Україна буде представлена, але про деталі не повідомив.
Він сказав, що європейська частина НАТО має зосередитися на завданнях із розвитку потенціалу:
- на закупівлях систем ППО;
- розвідці, спостереженні та рекогносцируванні;
- вдосконаленні засобів радіоелектронної боротьби;
- впровадженні інновацій, зокрема інтеграції ШІ;
- розвитку безпілотної компоненти;
- масовій підготовці солдатів, яку країни-члени забезпечуватимуть для НАТО.
Поширену ЗМІ інформацію про те, що в Америці склали список "хороших і поганих" членів НАТО адмірал прокоментував стримано. Мовляв, слід подивитися, що послідує за цими заявами. Імовірності масштабного перекидання американських сил у "хороші" країні та оголення кордонів у "поганих" Драгоне не бачить.
Чи нападе Росія на НАТО?
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у розмові з 24 Каналом заявив: Росія може завдати гібридної атаки по Європі "хоч завтра". На це в окупантів достатньо сил і засобів, а Європа повільно впроваджує дронові технології. Але на колони танків, які перетинають кордон, чекати не варто – в росіян немає стільки людей і техніки.
Політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, своєю чергою, припустив, що теоретично росіяни можуть напасти. Про це він сказав 24 Каналу. Але, знову ж таки, якщо це і станеться, це буде обмежена операція. Якісь локальні акції можливі на одному з островів у Балтійському морі або в естонській Нарві.
Чи вступить Україна в НАТО?
27 квітня європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що членство України в НАТО наразі неможливе. А вступ до ЄС він назвав складним і тривалим процесом.
Водночас є інші сценарії.
Нам потрібен Європейський оборонний союз, який дозволить інтегрувати оборонні можливості України, Великої Британії, Норвегії з оборонними можливостями країн – членів Європейського Союзу, які цього бажають,
– сказав Кубілюс.
Цікаво! Щонайменше 10 країн НАТО планують запустити так званий оборонний банк. Звідти мають брати кошти для переозброєння країн у Північній Європі на тлі загрози з боку Росії. Але поки що це тільки плани.
А от посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час інтерв'ю пов'язав безпеку України зі вступом у безпековий союз. Щоправда, він не озвучив, чи мав на увазі НАТО.