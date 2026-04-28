Чи впорається НАТО без США: чесна відповідь адмірала Альянсу

США постійно роблять гучні заяви про те, що вийдуть із НАТО чи принаймні зменшать свою залученість у справи Альянсу. Та слід відділяти слова Трампа від реальних справ.

Навряд чи Америка відійде від усіх зобов'язань перед НАТО. Про це в інтерв'ю заявив адмірал Джузеппе Каво Драгоне, вищий військовий чиновник Альянсу.

Чи можуть США вийти з НАТО і чи взагалі зможе НАТО існувати без Америки?

Адмірал відповів журналістам, як можуть розгортатися події у разі стратегічного розвороту США – чи буде Альянс життєздатним під керівництвом Європи.

Я не думаю, що відбудеться масштабний відхід Сполучених Штатів від зобов'язань перед НАТО. Але я вважаю, що Європі необхідно взяти на себе відповідальність, і ми починаємо це робити завдяки серйозним інвестиційним зобов'язанням, ухваленим у Гаазі минулого року. Перші результати ми побачимо на наступному саміті в Анкарі,

– відповів Драгоне.

Довідка. Наступний саміт НАТО відбудеться 7 – 8 липня в Анкарі. Володимир Зеленський заявив, що Україна буде представлена, але про деталі не повідомив.

Він сказав, що європейська частина НАТО має зосередитися на завданнях із розвитку потенціалу:

на закупівлях систем ППО;

розвідці, спостереженні та рекогносцируванні;

вдосконаленні засобів радіоелектронної боротьби;

впровадженні інновацій, зокрема інтеграції ШІ;

розвитку безпілотної компоненти;

масовій підготовці солдатів, яку країни-члени забезпечуватимуть для НАТО.

Поширену ЗМІ інформацію про те, що в Америці склали список "хороших і поганих" членів НАТО адмірал прокоментував стримано. Мовляв, слід подивитися, що послідує за цими заявами. Імовірності масштабного перекидання американських сил у "хороші" країні та оголення кордонів у "поганих" Драгоне не бачить.

Чи нападе Росія на НАТО?

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у розмові з 24 Каналом заявив: Росія може завдати гібридної атаки по Європі "хоч завтра". На це в окупантів достатньо сил і засобів, а Європа повільно впроваджує дронові технології. Але на колони танків, які перетинають кордон, чекати не варто – в росіян немає стільки людей і техніки.

Політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, своєю чергою, припустив, що теоретично росіяни можуть напасти. Про це він сказав 24 Каналу. Але, знову ж таки, якщо це і станеться, це буде обмежена операція. Якісь локальні акції можливі на одному з островів у Балтійському морі або в естонській Нарві.

Чи вступить Україна в НАТО?

27 квітня європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що членство України в НАТО наразі неможливе. А вступ до ЄС він назвав складним і тривалим процесом.

Водночас є інші сценарії.

Нам потрібен Європейський оборонний союз, який дозволить інтегрувати оборонні можливості України, Великої Британії, Норвегії з оборонними можливостями країн – членів Європейського Союзу, які цього бажають,

– сказав Кубілюс.

Цікаво! Щонайменше 10 країн НАТО планують запустити так званий оборонний банк. Звідти мають брати кошти для переозброєння країн у Північній Європі на тлі загрози з боку Росії. Але поки що це тільки плани.

А от посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час інтерв'ю пов'язав безпеку України зі вступом у безпековий союз. Щоправда, він не озвучив, чи мав на увазі НАТО.