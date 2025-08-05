Дональд Трамп звинуватив Індію у тому, що через неї гинуть українці. Він заявив, що країні байдуже на те, що відбувається, тому ухвалив рішення суттєво підвищити мита.

Саме 90% закупівель у Росії припадає саме на Китай та Індію. Про це 24 Каналу розповів засновник руху "Демократична Росія" Євген Савостьянов додавши, що обидві країни відіграють величезну роль у війні.

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Який важливий вибір постав перед Моді?

Головною загадкою було те, чию сторону обере прем'єр Індії Нарендра Моді. Він довгий час купував російську нафту з величезними знижками. Тепер, якщо він вибере Росію, то США почнуть відстежувати роботу індійських фахівців, появу індійських товарів на американському та європейському ринках.

Інший вибір – піти назустріч вимогам Дональда Трампа й зупинити закупівлі у Росії. Але тоді під загрозою буде його великий бізнес і популярність серед населення. Адже Моді суттєво поповнював бюджет завдяки Росії,

– сказав Євген Савостьянов.

Він додав, що з огляду на це можна сказати, що Володимир Путін є іноземним агентом, адже працює на інші країни, створює для них значно кращі умови, ніж для своїх людей.

Інший аспект полягає в тому, що упродовж багатьох років Індія пов'язувала себе до російського військово-промислового комплексу, ядерній енергетиці. Оскільки країна перебуває у стані постійного конфлікту з Пакистаном, цей зв'язок і допомога з озброєнням мають суттєве значення.

Коли Індія може відмовитися від російської нафти?

"На мою думку, десь 51% проти 49%, що Моді все-таки відмовиться прийняти ультиматуми Трампа. Індія продовжить купувати російську нафту доти, доки не зіткнеться з проблемою, що з нею робити", – наголосив Євген Савостьянов.

За його словами, це станеться тільки тоді, якщо США та Європа налагодять ретельний моніторинг нафтопродуктів. Тоді Індія відмовиться від закупівель не через вимоги Трампа, а тому, що просто нею “захлинеться”.

Раніше в Індії говорили, що мають альтернативу для російської продукції, адже торгують з низкою інших країн. Втім, скоріш за все, так лише перевіряють реакцію США, Європи. Триває ретельний підрахунок прибутків і видатків.

Ймовірно, Росія також підіграє і обіцяє додаткові знижки. Моді розуміє, що у підсумку ембарго все одно треба буде накладати, бо можна купувати нафту, але потім невідомо, що з нею робити. У довготривалій перспективі постане питання економічних збитків,

– сказав Євген Савостьянов.

До слова, у липні 2025 року Трамп підтримав ідею карати країни, які досі торгують з Росією, високими тарифами. Він звернувся до Індії, яка вже багато років допомагає Кремлю. Трамп наголосив, що країна не тільки купує у Росії, а ще й продає частину нафти, з чого отримує величезні прибутки.