США офіційно визнали чинний уряд Венесуели, – Трамп

США офіційно визнали чинний уряд Венесуели. Наразі країною тимчасово керує Делсі Родрігес.

Про це Дональд Трамп заявив на саміті "Щит Америки" 7 березня.

Що сказав Трамп про владу Венесуели?

Трамп заявив, що Делсі Родрігес "робить чудову роботу", працюючи зі США.

Вона робить чудову роботу, тому що вона працює з нами. Якби вона не працювала з нами, я б не сказав, що вона робить чудову роботу,

– зазначив американський президент.

Він також додав, що нова венесуельська президентка чудово ладнає із держсекретарем США Марко Рубіо.

"Ми досягаємо величезних результатів", – наголосив Трамп.

До слова, нещодавно Делсі Родрігес заявляла про втому Венесуели від втручань США у справи країни. Особливо вона наголошувала про нафтову галузь.

Трамп висловився про сусідню Кубу