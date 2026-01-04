То США воюють чи ні: Рубіо сказав, що далі буде з Венесуелою

Державний секретар США відповів, як далі розвиватимуться події у Венесуелі. Зокрема, його запитали, чи продовжать США бити по човнах і чи означає американська операція, що США перебувають у стані війни з Венесуелою.

Деталі заяви передає 24 Канал з посиланням на NBC.

Дивіться також "У них і так купа справ": Рубіо іронічно відповів Лаврову щодо Венесуели і привітав з Різдвом

Що буде з Венесуелою далі?

За словами Рубіо, досі є проблеми, які потрібно вирішити.

"Всі проблеми, які ми мали з Мадуро, коли Мадуро був при владі. Ми все ще маємо ці проблеми, які потрібно вирішити. Ми дамо людям можливість вирішити ці виклики та проблеми. Доки вони не вирішать їх, вони продовжуватимуть стикатися з нафтовою блокадою", – пояснив він.

А ще держсекретар пообіцяв, що венесуельці продовжать стикатися з тиском з боку Сполучених Штатів.

"Ми продовжуватимемо переслідувати човни з наркотиками, якщо вони спробують втекти до Сполучених Штатів. Ми продовжимо затримувати судна, на які накладено санкції за рішенням суду. Ми продовжимо це робити, а також, можливо, інші заходи, доки не будуть вирішені питання, які, на нашу думку, потребують вирішення", – висловився чиновник.

Проте він сказав, що Америка не воює з Венесуелою.

Це не війна. Ми ведемо війну проти організацій, що займаються незаконним обігом наркотиків, а не проти Венесуели,

– сказав Рубіо.

Цікаво! Напередодні Трамп заявив: "Ми будемо керувати країною доти, доки не зможемо забезпечити безпечний, належний і розсудливий перехід". Але не сказав, як саме США керуватимуть Венесуелою – Вашингтон провів військову операцію, але зараз на території Венесуели немає американських військ.



Принаймні, так сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. Водночас він заявив, що в регіоні "у стані високої готовності" перебувають 15 тисяч військовослужбовців на суші в сусідніх країнах та на десятку військових кораблів у Карибському басейні.

Також Рубіо натякнув, що військ не буде, якщо віцепрезидентка Венесуели "зробить те, що ми хочемо". Зокрема, через країну не має проходити транзит наркотиків з Колумбії. Іще там не мають працювати китайські та кубинські розвідувальні структури. Присутність Ірану, Росії, "Хезболли" теж неприпустима.

Але венесуельської нафти Америка нібито не прагне – мовляв, вистачає своїх ресурсів.