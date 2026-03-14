Трамп закликав низку країн направити свої кораблі до Ормузької протоки

Американський президент Дональд Трамп звернувся із закликом до Китаю, Франції, Японії, Південної Кореї, Великої Британії, а також до інших країн, що вони направили свої кораблі до Ормузької протоки.

З відповідним проханням він звернувся до партнерів у Truth Social.

Про що заявив Трамп?

Президент США закликав вищезгадані країни направити свої військові кораблі до Ірану, щоб спробувати забезпечити прохід для нафтових танкерів через Ормузьку протоку, яка є ключовим шляхом, який наразі заблокований.

За словами американського лідера, країни, які значно залежать від безпеки судноплавства, можуть направити військові кораблі до Ормузької протоки на Близькому Соді разом зі США, щоб забезпечити її відкритість і безпеку.

Сподіваємося, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші країни, які постраждали від цього штучного обмеження, надішлють кораблі до цього району, щоб Ормузька протока більше не становила загрози з боку повністю обезголовленої країни,

– написав він.

Водночас Дональд Трамп додав, що Сполучені Штати продовжать військові дії проти Ірану, аби не допустити блокування протоки. Також він пообіцяв, що цей шлях незабаром зроблять "відкритим, безпечним та вільним".

Яка ситуація біля Ормузької протоки?