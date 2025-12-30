США заявили про готовність розгорнути війська в Україні у межах гарантій безпеки, – Туск

Ключовим результатом мирних зусиль останніми днями Дональд Туск назвав задекларовану США готовність брати участь у гарантіях безпеки для України. Американці готові здійснити такий крок після досягнення перемир'я.

Що Туск каже про гарантії безпеки для України?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після телеконференції європейських лідерів і перед засіданням уряду назвав задекларовану США готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після досягнення миру ключовим результатом останніми днями. "Включно з присутністю американських військ, наприклад на кордоні чи на лінії зіткнення між Україною і Росією", – уточнив він.

Ці однозначні декларації з'явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики, але це дає сподівання на завершення цих розмов успіхом. Успіхом я вважаю завершення війни,

– каже Туск.

Він підкреслив, що з боку України це вимагатиме компромісного підходу у територіальних питаннях. За словами Дональда Туска, Президент Зеленський демонструє в цьому питанні дуже добру волю. На його думку, необхідний референдум.

Прем'єр-міністр зауважив, що для Польщі це було б чимось надзвичайно позитивним з огляду на її територіальне розташування і весь геополітичний контекст. На його переконання, уряд і президент мають тісно координувати свою діяльність, з огляду на те що він активніше контактує з європейським лідерами, а Білий дім віддає перевагу контактам на рівні президентів.

На думку Туска, мир в Україні вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "з'явився на горизонті". За його словами, йдеться про найближчі тижні, а не найближчі місяці чи роки.

