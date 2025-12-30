США заявили про готовність розгорнути війська в Україні у межах гарантій безпеки, – Туск
- США готові брати участь у гарантіях безпеки для України, включно з можливою присутністю військ після досягнення перемир'я.
- Дональд Туск підкреслив, що це може вимагати компромісів від України у територіальних питаннях, і зазначив, що Президент Зеленський демонструє добру волю в цьому напрямку.
Ключовим результатом мирних зусиль останніми днями Дональд Туск назвав задекларовану США готовність брати участь у гарантіях безпеки для України. Американці готові здійснити такий крок після досягнення перемир'я.
Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондента Укрінформу.
Що Туск каже про гарантії безпеки для України?
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після телеконференції європейських лідерів і перед засіданням уряду назвав задекларовану США готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після досягнення миру ключовим результатом останніми днями. "Включно з присутністю американських військ, наприклад на кордоні чи на лінії зіткнення між Україною і Росією", – уточнив він.
Ці однозначні декларації з'явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики, але це дає сподівання на завершення цих розмов успіхом. Успіхом я вважаю завершення війни,
– каже Туск.
Він підкреслив, що з боку України це вимагатиме компромісного підходу у територіальних питаннях. За словами Дональда Туска, Президент Зеленський демонструє в цьому питанні дуже добру волю. На його думку, необхідний референдум.
Прем'єр-міністр зауважив, що для Польщі це було б чимось надзвичайно позитивним з огляду на її територіальне розташування і весь геополітичний контекст. На його переконання, уряд і президент мають тісно координувати свою діяльність, з огляду на те що він активніше контактує з європейським лідерами, а Білий дім віддає перевагу контактам на рівні президентів.
На думку Туска, мир в Україні вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "з'явився на горизонті". За його словами, йдеться про найближчі тижні, а не найближчі місяці чи роки.
Які останні новини про гарантії безпеки?
Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що нещодавня зустріч Зеленського і Трампа у США завершилася позитивно для України попри відсутність значного прогресу.
На його думку, якщо історія з гарантіями безпеки дійсно просувається вперед, то це великий плюс для України. Хоча, звісно, потрібно звертати увагу на деталі.
Зокрема, у мирному плані США є пункт про чисельність військовослужбовців наших Збройних Сил у мирний час: мовиться про цифру 800 тисяч військовослужбовців, яка підходить Україні. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив 24 Каналу, що така кількість гарантуватиме не лише ефективну обороноздатність, а й мобілізацію.