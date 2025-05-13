Стало відомо, кого президент США відправить на переговори України та Росії в Стамбулі

На переговори у Туреччині має вирушити державний секретар США і виконувач обовʼязків радника з нацбезпеки Марко Рубіо. Сам президент Сполучених Штатів у Стамбул не поїде.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Дональда Трампа на американо-саудівському інвестиційному форумі.

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Хто приїде на мирні переговори в Туреччині

Дональд Трамп укотре заявив, що Сполучені Штати невпинно працюють над тим, щоб "закінчити жахливі кровопролиття".

На його думку, саме перемовини в Туреччині є дуже важливими та можуть призвести до хороших результатів. Також американський лідер пояснив, кого відправить на переговори.

Наші люди збираються туди поїхати. Марко (Рубіо – 24 Канал) збирається туди поїхати. Інші теж поїдуть, і ми подивимося, чи зможемо ми це зробити,

– заявив Трамп.

Раніше повідомляли, що Марко Рубіо братиме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині та затримається у країні до 16 травня.

Окрім Рубіо, у Стамбул відправляться спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Кіт Келлог. Вони також братимуть участь у мирних переговорах України та Росії.