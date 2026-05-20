Це може статись найближчим часом: у Росії анонсували візит Віткоффа

Мирні переговори між Україною та Росією, які тривалий час перебували на паузі, можуть найближчим часом відновитися. Очікується, що спецпредставник США Стів Віткофф невдовзі може здійснити візит до Росії.

Про це 20 травня заявив Кирило Дмитрієв у коментарі журналісту "Life", передає російське пропагандистське медіа ТАСС.

Що відомо про майбутній візит американця?

На тлі повідомлень про можливе відновлення переговорів щодо завершення війни в Україні з'явилася інформація про активізацію контактів між сторонами. Російський посланець Дмітрієв заявив, що найближчим часом головний американський переговірник Стів Віткофф може здійснити візит до Москви.

Водночас деталі можливих перемовин та точні дати зустрічей наразі не розголошуються.

Важливо! Дипломат та колишній надзвичайний та повноважний посол США в Україні Стівен Пайфер в рамках Київського безпекового форуму розповів 24 Каналу, що переговори між Україною та Росією є безрезультативними через позицію Кремля. Дипломат вважає, що Росія навмисно дотримується тактики затягування, тоді як Київ впродовж 5 – 6 місяців перемовин демонстрував гнучкість задля досягнення прогресу. Також Пайфер відзначив. що наразі американський переговірник Віткофф зосереджений не лише на завершенні російсько-української війни – наразі головне питання для американців – врегулювання ситуації на Близькому Сході, зокрема завершення війни із Іраном.

Коли американські переговірники можуть відвідати Київ?

Зауважимо, що на початку травня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що візит американських переговірників до України може відбутись наприкінці весни – на початку літа. Саме цей візит, вважає українська влада, може активізувати дипломатичний діалог із Росією щодо завершення війни.

Глава держави наголошував, що вважає справедливим те, що представники США прибудуть в Україну, оскільки вони вже багато разів бували у Москві.

Цікаво, що місяць перед тим очільник Офісу президента Кирило Буданов писав, що представники Дональда Трампа вирушать в Україну невдовзі після великодніх свят.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер нібито відкладають візит до Києва. Видання Kyiv Independent припускає, що це може бути пов'язано із сумнівами американської сторони щодо швидкого досягнення результатів у мирних переговорах.

Водночас зазначається, що нині американські перемовники зосереджені також на інших міжнародних пріоритетах, зокрема на врегулюванні ситуації навколо відносин США та Ірану на Близькому Сході.