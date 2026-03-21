Обвів спецпредставника навколо пальця: яку підлу гру Лукашенко веде з Білим домом
- Олександр Лукашенко намагається зняти санкції з Білорусі, звільняючи політв'язнів, але репресії не припиняються.
- США обговорюють можливі угоди з Білоруссю, включаючи придбання авіакомпаній і калійних добрив, що може вплинути на політичну ситуацію в регіоні.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко веде підлу гру зі США. З одного боку він ніби звільняє політв'язнів, а з іншого боку змушує американців знімати санкції з Білорусі.
Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко озвучив 24 Каналу думку, що американський адвокат Джон Коул, який завітав у Мінськ, за завданням Трампа має підігравати диктатору та міжанародному злочинцю Лукашенку. Власне Білий Дім нині так поводиться стосовно й інших негідників у світі.
З якою метою Коул завітав до Білорусі?
Латушко розповів, що факт звільнення 250 політв'язнів – дуже важливий, бо життя дорожче за все. Здоров'я в них уже, щоправда, немає, бо вони прийшли через катування, через жахливу систему репресій у білоруських в'язницях. Важливо, що вони звільнені, але досі не зупинились репресії. За кілька днів до приїзду Коула щодня відбувались вироки журналістам і простим людям за "зраду батьківщини".
У мене викликає здивування, чому американці, які володіють таким потужним санкційним потенціалом, потужною політичною вагою та нестандартним підходом до дипломатії, які ми бачимо у Венесуелі, Ірані, Кубі, не можуть досягнути від цього вусатого слабака реальних кроків – звільнення всіх політв'язнів. З іншого боку я радий, що 250 людей дійсно вийшли,
– зазначив керівник Перехідного Кабінету Білорусі.
Він продовжив, що, наприклад, журналістка Катерина Андрєєва вийшла з в'язниці, а 3 напередодні цього посадили. Якщо говорити про гуманізм Лукашенка, то варто згадати, що він і Хаменеї називав гуманістом, який розстрілював величезну кількість людей.
Яку гру веде Лукашенко?
За словами керівника Перехідного Кабінету Білорусі, Лукашенко ціною звільнення політв'язнів знімає з себе санкції. Лукашенківська пресслужбиа вже опублікувала новину, що були зняті санкції з Білоруськалію, Бєлінвестбанку, білоруського бангу "Развітіє" та з мінфіну Білорусі. Схоже, американці міркують над придбання видобутку калійних добрив у Білорусі.
"Лукашенко хоче продати американцям авіакомпанії "Бєлавіа". За таких умов американці зможуть прийти в Брюсель і сказати, що це тепер їхня авіакомпанія, тож Євросоюз має дати право літати над своєю територією. Якщо американці придбають калій, то їм потрібен буде експорт через Литву. І Коул свою зустріч із Лукашенком почав із теми нормалізації стосунків Литви та Білорусі", – зауважив Латушко.
Він додав, що американці можуть прийти до литовців і сказати, що білоруський калій тепер належить США, тож треба надати американцям шлях до литовських портів. Тож, відбуваються 2 паралельні треки. З одного боку – звільнення всіх, що є важливим для білорусів. З іншого боку американці укладають угоди з Лукашенком, який не змінює свою політику.
Новини Білорусі: останні події
- Лукашенко обговорив із американською делегацією візит до США. Він назвав себе великим прихильником Трампа.
- За словами Лукашенка, Трамп запропонував Білорусі велику угоду. Переговори стосуються ядерних матеріалів і припинення війни в Ірані.
- Володимир Зеленський прокоментував зняття американських санкцій із Росії та Білорусі. Президент України вважає це послабленням тиску на агресора та його союзника.