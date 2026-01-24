Китай більше не головна загроза: Пентагон опублікував нову "Стратегію національної оборони"

Пентагон оприлюднив оновлену "Стратегію національної оборони". Сполучені Штати суттєво переглядають свої безпекові пріоритети.

США продовжують наслідувати доктрину Монро. Такий висновок можна зробити на основі документа.

Що передбачає нова "Стратегія національної оборони"?

Згідно з документом, Вашингтон робить акцент передусім на захисті власної території та Західної півкулі. У фокусі уваги – безпека континентальної частини США, а також стратегічно важливих регіонів, зокрема Панамського каналу, Гренландії та Мексиканської затоки. На цьому тлі оцінка загрози з боку Китаю помітно пом’якшена.

У питанні України Пентагон прямо вказує, що ключову роль у підтримці Києва мають відігравати європейські держави, адже саме для них безпека України є критично важливою з огляду на регіональні ризики.

Росію в стратегії характеризують як "стійку, але керовану загрозу" для східного флангу НАТО. У документі наголошується, що Москва стикається з серйозними демографічними та економічними проблемами, однак водночас зберігає значні військові й промислові резерви, а також налаштована на ведення тривалої війни.

Китай більше не визначається як головний виклик для США, проте його стримування залишатиметься серед завдань американської політики – через дипломатичні інструменти та зміцнення оборонних спроможностей у Тихоокеанському регіоні.

