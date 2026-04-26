Букінгемський палац стурбований через стрілянину у Вашингтоні: як це вплине на візит Чарльза ІІІ

Через стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому 25 квітня візит Чарльза ІІІ міг зірватися. Інцидент викликав занепокоєння щодо безпеки.

Водночас у Лондоні та Вашингтоні вже узгодили додаткові заходи для захисту королівської пари. Про це пише CNN.

Дивіться також "Цього б ніколи не сталося": Трамп здивував причиною стрілянини в готелі Washington Hilton

Чи відбудеться візит Чарльза ІІІ?

У Букінгемському палаці заявили, що після консультацій із союзниками державний візит короля Чарльз III та королеви Камілли до США не скасовується.

Після обговорень по обидва боки Атлантики протягом дня та за рекомендацією уряду, ми можемо підтвердити, що державний візит Їхніх Величностей відбудеться за планом,

– йдеться у заяві палацу напередодні поїздки королівської пари.

Очікується, що візит стартує 27 квітня та триватиме чотири дні. Водночас у програму можуть внести незначні корективи з міркувань безпеки.

Президент США Дональд Трамп також підтвердив, що прийом британського монарха відбудеться.

"Король Чарльз приїжджає, і він чудова людина. Ми з нетерпінням чекаємо на це. Він справді фантастична людина і чудовий представник", – сказав він.

Американський лідер додав, що давно знайомий із королем і високо оцінює його роль як представника Великої Британії.

Уряд Великої Британії та американські служби вже працюють над посиленням безпеки під час візиту. Представники офісу прем’єр-міністра Кір Стармер наголосили, що співпраця між сторонами є тісною та постійною. Очікується, що будуть впроваджені додаткові заходи охорони, хоча загальна програма візиту залишиться незмінною.

Стрілянина у США: усі деталі

У Вашингтоні ввечері 25 квітня сталася стрілянина під час щорічної вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, яка проходила у готелі Washington Hilton. Інцидент стався близько 20:36 за місцевим часом (03:36 за Києвом). У цей момент у залі перебували приблизно 2600 гостей, серед яких віцепрезидент Джей Ді Венс, представники уряду та керівники спецслужб.

За даними правоохоронців, озброєний чоловік намагався прорватися через контрольно-пропускний пункт у вестибюлі та рухався у напрямку бальної зали. При собі він мав рушницю, пістолет і ножі. Після перших звуків, схожих на постріли, Секретна служба негайно евакуювала Дональда Трампа та першу леді, а гості заходу почали ховатися під столами. Нападника оперативно затримали на місці.

Внаслідок інциденту поранення отримав один співробітник Секретної служби. Влада повідомила, що зловмисник діяв самостійно. За інформацією ЗМІ, підозрюваним є 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії.