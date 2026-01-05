"Я все ще президент Венесуели": у Нью-Йорку відбулося перше засідання суду над Мадуро
- Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес з'явилися у федеральному суді США для відповіді на звинувачення в наркотероризмі та інших злочинах.
- Мадуро стверджує, що він є законним президентом Венесуели і заперечує всі звинувачення, а наступне слухання заплановане на 17 березня.
У Сполучених Штатах 5 січня відбулося засідання суду над Ніколасом Мадуро. Венесуельський політик заявляє про свою невинуватість і каже, що він порядний чоловік.
Як відбувається суд над Мадуро?
У своїх перших публічних словах після прибуття до США Мадуро заявив суду, що він є президентом Венесуели та що його затримали в його будинку в Каракасі.
Я не винен, я порядна людина, я все ще президент своєї країни,
– каже він.
Сілія Флорес виступила в подібному тоні, також заявивши про свою невинуватість у пред'явлених звинуваченнях. Дружина Мадуро заявила суду, що вона абсолютно невинна і що вона є першою леді Венесуели.
У понеділок, 5 січня, Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес вперше з'явилися у федеральному суді, щоб відповісти на звинувачення в наркотероризмі. Мадуро інкримінують:
- змову з метою наркотероризму;
- змову з метою ввезення кокаїну;
- володіння кулеметами та вибуховими пристроями;
- змову з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями.
Мадуро постав перед 92-річним суддею, який раніше відмовився виправдати Трампа. Альвін Геллерштей – досвідчений окружний суддя, якого на цю посаду в 1998 році призначив Білл Клінтон. Він виносив рішення у кількох гучних справах, серед яких: позови про компенсацію за теракти 11 вересня, злочини, пов'язані з геноцидом у Дарфурі та пропонована угода у справі проти Гарві Вайнштейна.
Моє завдання – забезпечити справедливий судовий розгляд,
– заявив суддя на початку засідання.
Своєю чергою, Мадуро винайняв адвоката з Вашингтона Баррі Поллака. Юрист має понад 30 років досвіду та широко визнаний одним із провідних судових адвокатів США.
Наступне слухання заплановане на 11:00 за місцевим часом 17 березня.
Яке покарання може отримати Мадуро?
ЗМІ писали, що Мадуро може бути засуджений до смертної кари, якщо його визнають винним у федеральному злочині, пов'язаному з торгівлею наркотиками та іншими звинуваченнями.
Так може статися, якщо Мадуро визнають винним у порушенні закону про контрольовані речовини в рамках злочинного угруповання. Вироком за федеральні злочини, пов'язані з наркотиками, які не включають вбивство, може бути смертна кара. Як і вбивство, державна зрада або шпигунство.