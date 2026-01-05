"Я все ще президент Венесуели": у Нью-Йорку відбулося перше засідання суду над Мадуро

У Сполучених Штатах 5 січня відбулося засідання суду над Ніколасом Мадуро. Венесуельський політик заявляє про свою невинуватість і каже, що він порядний чоловік.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

Як відбувається суд над Мадуро?

У своїх перших публічних словах після прибуття до США Мадуро заявив суду, що він є президентом Венесуели та що його затримали в його будинку в Каракасі.

Я не винен, я порядна людина, я все ще президент своєї країни,

– каже він.

Сілія Флорес виступила в подібному тоні, також заявивши про свою невинуватість у пред'явлених звинуваченнях. Дружина Мадуро заявила суду, що вона абсолютно невинна і що вона є першою леді Венесуели.

У понеділок, 5 січня, Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес вперше з'явилися у федеральному суді, щоб відповісти на звинувачення в наркотероризмі. Мадуро інкримінують:

змову з метою наркотероризму;

змову з метою ввезення кокаїну;

володіння кулеметами та вибуховими пристроями;

змову з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями.

Мадуро постав перед 92-річним суддею, який раніше відмовився виправдати Трампа. Альвін Геллерштей – досвідчений окружний суддя, якого на цю посаду в 1998 році призначив Білл Клінтон. Він виносив рішення у кількох гучних справах, серед яких: позови про компенсацію за теракти 11 вересня, злочини, пов'язані з геноцидом у Дарфурі та пропонована угода у справі проти Гарві Вайнштейна.

Моє завдання – забезпечити справедливий судовий розгляд,

– заявив суддя на початку засідання.

Своєю чергою, Мадуро винайняв адвоката з Вашингтона Баррі Поллака. Юрист має понад 30 років досвіду та широко визнаний одним із провідних судових адвокатів США.

Наступне слухання заплановане на 11:00 за місцевим часом 17 березня.

Яке покарання може отримати Мадуро?