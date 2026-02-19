Суд у Південній Кореї засудив експрезидента до довічного за спробу держперевороту

19 лютого у Сеулі Юн Сок Йоль, який очолював країну з 2022 по 2025, отримав свій вирок. Його дії призвели до найбільшої політичної кризи в Республіці Корея за останні роки.

Адвокати розглядають можливість подати апеляцію. Натомість прокурори вимагали страту для експрезидента, повідомляє Reuters.

За що Юн був притягнутий до суду?

У грудні 2024 він очолив низку чиновників та військових, які намагалися запровадити в країні воєнний стан з метою підриву конституційного ладу.

Суд постановив, що відправлення озброєних військ до парламенту…та використання обладнання для спроби проведення арештів – все це акти повстання,

– Чжі Куй Юн, суддя у справі.

Законодавство Південної Кореї каже, що організація повстання карається максимальним покаранням у вигляді смертної кари або довічного ув'язнення. Востаннє країна виносила смертний вирок у 2016 році, але з 1997 року нікого не страчувала.

Зауважте: вирок Юн Сок Йоля далеко не перший у політичній історії Південної Кореї. За останні десятиліття були засуджені: Чон Ду Хван (роки при владі 1980 – 1988), Ро Де У (1988 – 1993), Лі Мен Бак (2008 – 2013) та Пак Кин Хе (2013 – 2017), а Но Му Хен (2003 – 2008) вчинив самогубство, не дочекавшись рішення суду.

Як рішення експрезидента сколихнуло країну?

Попри те, що сама спроба запровадити воєнний стан тривала лише близько шести годин, перш ніж її зупинили масштабні вуличні протести та дії парламенту, вона викликала величезний резонанс у суспільстві, яке уважно стежило за судовим процесом.

Це було можливо, тому що це була Республіка Корея,

– сказав Лі Дже Мен, президент обраний на дострокових виборах у червні 2025 року.

Деякі науковці рекомендували номінувати корейську громадськість, яка протистояла військам і поліції, щоб зупинити незаконні дії з боку влади без насильства, на Нобелівську премію миру.

Що відомо про Юн Сок Йоля після оголошення надзвичайного стану?