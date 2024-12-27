Повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap. Це перший випадок в історії країни, коли парламент оголосив імпічмент чинному президенту.

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Чому парламент проголосував за імпічмент Хан Док Су

Пропозиція про імпічмент Хан Док Су була підтримана одноголосно – 192 голоси "за" та жодного "проти".

Імпічмент був ініційований опозиційною Демократичною партією (ДП), яка займає 170 із 300 місць у парламенті. Депутати подали відповідну пропозицію після того, як виконувач обов'язків президента відмовився призначити додаткових суддів до Конституційного суду, який повинен винести рішення у справі про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Серед інших причин імпічменту Хана опозиція називає його причетність до запровадження воєнного стану за ініціативою Юна та відмову оприлюднити два законопроєкти про спеціального прокурора, спрямовані на розслідування дій Юна і першої леді Кім Кеон Хі.

У виданні зазначили, що Демократична партія раніше попередила Хан Док Су, що ініціює імпічмент, якщо він не затвердить їхні кандидатури на посади суддів Конституційного суду. Наразі суд укомплектований лише шістьма з дев’яти суддів, що є мінімально необхідним для ухвалення ключових рішень, включно з питанням імпічменту Юна. Водночас опозиція наполягає на повному заповненні складу суду.

Сам Хан Док Су заявив, що не буде ухвалювати таких рішень, поки всі політичні сторони не дійдуть згоди щодо його повноважень у цьому питанні.