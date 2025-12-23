Назвав на честь себе: Трамп анонсував будівництво нового класу військових суден
- Президент Дональд Трамп оголосив про будівництво військових кораблів "класу Трампа", які стануть основою "золотого флоту" ВМС США.
- Нові судна матимуть водотоннажність понад 35 тисяч тонн, зможуть запускати гіперзвукові ракети та використовувати штучний інтелект.
Президент Дональд Трамп оголосив про будівництво військових кораблів "класу Трампа". Ці судна, за його словами, стануть основою так званого "золотого флоту" Військово-морських сил США.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.
Про які кораблі взагалі йдеться?
Нові судна мають доповнити понад п'ять десятків есмінців класу Arleigh Burke, які нині є основою флоту США. Водночас Трамп неодноразово критикував їх, стверджуючи, що ці вони не здатні конкурувати з кораблями інших держав.
За словами представників ВМС, нові кораблі матимуть водотоннажність понад 35 тисяч тонн. Судна також зможуть бути платформою для запуску гіперзвукових ракет та крилатих ракет з ядерними боєголовками.
Вони допоможуть зберегти військову перевагу США, відродити американське суднобудування і вселити страх у ворогів Америки по всьому світу,
– заявив Трамп.
Президент США наголосив, що він особисто брав участь у проєктуванні кораблів. Відомо також, що у спроможностях суден будуть використовуватися технології штучного інтелекту.
Нам дуже потрібні кораблі… Наші кораблі, деякі з них, стали старими й зношеними, і ми зараз підемо у зовсім протилежному напрямку,
– додав Дональд Трамп.
Ініціативи Дональда Трампа: останні новини
На території Білого дому триває масштабне будівництво нової бальної зали Дональда Трампа вартістю близько 300 мільйонів доларів. Роботи відбуваються у прискореному режимі, а сам проєкт уже називають одним із найбільш резонансних оновлень президентської резиденції за останні десятиліття.
Сам Трамп пояснював, що бальна зала потрібна для проведення великих офіційних подій, зокрема інавгурацій, державних та міжнародних заходів. На його думку, це дозволить уникнути залежності від погодних умов і підвищити рівень контролю під час масових зібрань.
Президент США також запевнив, що не планує називати своїм іменем нову бальну залу Білого дому. За його словами, питання назви наразі не надто обговорювалося.