Заслуговує на похвалу: Ілон Маск написав новий пост про Трампа

Попри конфлікт Ілона Маска та президента США Дональда Трампа в соціальних мережах іноді з'являються позитивні пости. Так мільярдер раптово похвалив американського лідера.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Ілона Маска в X.

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Маск знову прихильний до Трампа

Коли Дональд Трамп опублікував новину про те, що Ізраїль погодився на умови для тимчасового припинення вогню в Секторі Гази, Ілон Маск виклав свій пост. Він зазначив, що президент "заслуговує на похвалу".

Віддамо належне тому, хто заслуговує на похвалу. Трамп успішно вирішив кілька серйозних конфліктів у всьому світі,

– написав Маск.

Цікаво, що такий добрий пост мільярдер написав після того, як Трамп погрожував депортувати його зі США. Американський лідер заявляв, що Маск, ймовірно, мав би закрити свій бізнес та "повернутися до Південної Африки", якби держава не надавала йому субсидії.

Нагадаємо, між Трампом та Маском виникла публічна сварка, коли бізнесмен розкритикував президентський законопроєкт про витрати Конгресу. Ілон Маск написав кілька гнівних постів про Трампа, але згодом видалив їх, заявивши, що шкодує про сказане.