Politico з'ясувало, що найбільше розлютило Трампа у діях Маска

Кілька днів тривала публічка сварка Дональда Трампа та Ілона Маска у соцмережах. 6 червня відбулася телефонна розмова представників обох сторін, після якої війна в інтернеті стихла. Але наразі невідомо, на скільки.

Трамп припинив писати пости про Маска, однак це не означає, що він "задоволений". Так один із чиновників висловився про тимчасову тишу у соцмережі, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Обидва були проти "перемир'я"

"Майбутнє їхніх стосунків абсолютно непевне", – додав інший посадовець.

І Трамп і Маск припинили словесну війну, під час якої мільярдер пропонував оголосили імпічмент президенту, а очільник Білого дому погрожував позбавити його компанії державних контрактів. За словами обізнаних посадовців, жоден із них не хотів перемир'я у мережах.

Відомо, що особливо Трампа розлютив натяк Маска на зв'язок президента з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Однак справжнім ударом стало для хазяїна Білого дому хизування Маска, нібито Трамп не зміг би перемогти без його підтримки.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ викрили, хто саме розсварив колишніх союзників.