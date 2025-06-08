Трамп прекратил писать посты о Маске, однако это не означает, что он "доволен". Так один из чиновников высказался о временной тишине в соцсети, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Оба были против "перемирия"

"Будущее их отношений абсолютно неопределенное", – добавил другой чиновник.

И Трамп и Маск прекратили словесную войну, во время которой миллиардер предлагал объявили импичмент президенту, а глава Белого дома угрожал лишить его компании государственных контрактов. По словам осведомленных чиновников, ни один из них не хотел перемирия в сетях.

Известно, что особенно Трампа разозлил намек Маска на связь президента с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Однако настоящим ударом стало для хозяина Белого дома хвастовство Маска, якобы Трамп не смог бы победить без его поддержки.

Напомним, что ранее СМИ разоблачили, кто именно рассорил бывших союзников.