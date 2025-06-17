Такер Карлсон розкритикував позицію Трампа щодо Ізраїлю, а той назвав його "божевільним"
- Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон критикує Трампа за підтримку Ізраїлю та вважає, що це втягне США у війну.
- Трамп відповів на заяви Карлсона та назвав його "божевільним", адже, за його словами, Іран не може мати ядерної зброї.
Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон розкритикував президента США Дональда Трампа за підтримку Ізраїлю. За словами пропагандиста, позиція політика робить його співучасником війни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.
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Трамп відповів на критику від Карлсона
Такер Карлсон заявив, що заявив, що американська допомога Ізраїлю нібито "втягує США у війну".
Те, що відбудеться далі, визначить президентство Дональда Трампа,
– додав він.
Сам Дональд Трамп не залишив заяви Карлсона без уваги.
Хтось, будь ласка, поясніть божевільному Такеру Карлсону, що Іран не може мати ядерної зброї!
– написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Згодом американський лідер також заявив, що Карлсон може створити свій телеканал, якщо хоче, щоб його почули.
За словами журналістів, Карлсон послідовно виступає проти будь-якого залучення США до конфлікту на Близькому Сході. Водночас Дональд Трамп уникає чіткої відповіді на питання про подальшу участь США. В адміністрації заявляли, що удари Ізраїлю по Ірану були односторонніми, однак США допомогли Ізраїлю перехопити іранські ракети у відповідь.
Нагадаємо, на Близькому Сході триває конфлікт між Ізраїлем та Іраном. На тлі цього Тегеран розробляє законопроєкт, який може передбачати вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.