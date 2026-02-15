"Ми знайдемо вас скрізь": США затримали танкер Veronica III, який перевозив іранську нафту

Міноборони США повідомило про затримання чергового підсанкційного танкера Veronica III, що перевозив іранську нафту. Судно зупинили у зоні відповідальності Індійсько-тихоокеанського командування США після відстеження його маршруту з Карибського басейну до Індійського океану.

США проводить справжнє "полювання" на "тіньовий флот", Про це йдеться у повідомленні Пентагону у соцмережі X.

Що відомо про затримання танкера?

За даними відомства, судно зупинили у зоні відповідальності Індійсько-тихоокеанське командування США (INDOPACOM). Американські військові відстежували маршрут танкера з Карибського басейну до Індійського океану і діяли у міжнародних водах.

У Пентагоні наголосили, що "міжнародні води – це не притулок" і пообіцяли, що США відновлюватимуть правосуддя незалежно від способу переміщення суден: сушею, повітрям чи морем.

Затримання підсанкційного судна: дивіться відео

Що відомо про затримання інших танкерів "тіньового флоту"?