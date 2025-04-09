"Цілують мене в дупу": Трамп висміяв іноземних лідерів, які хочуть уникнути тарифів

9 квітня за східним часом розпочнуть дію трампівські мита. Більшість країн, зокрема члени ЄС, зіткнуться з тарифами в межах від 11% до 50%.

Президент США зробив нову заяву щодо тарифів на вечері Національного республіканського конгресового комітету, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Трамп поглузував з іноземних лідерів

Спочатку Дональд Трамп заявив, що його глобальна тарифна політика є "війною зі світом", але згодом відмовився від своїх слів, сказавши, що це "зовсім не війна", посилаючись на те, що країни надсилають своїх лідерів до США для переговорів.

"Я справді вважаю, що це війна зі світом, яка насправді не є війною, бо всі вони йдуть сюди. Японія вже прямує сюди, вони в літаку, багато з них. Усі – жорсткі переговорники", – сказав політик.

Трамп також додав, що країни телефонують йому та "цілують йому дупу", намагаючись укласти торговельну угоду.

"Вони вмирають від бажання укласти угоду", – сказав він, по суті стверджуючи, що іноземні лідери принижуються, аби уникнути тарифів: "Будь ласка, будь ласка, сер, укладімо угоду. Я зроблю все, сер", – спародіював їх Трамп.

Нагадаємо, що США офіційно впровадили 104 % мита для Китаю.