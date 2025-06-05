Суд заборонив, суд скасував: у якому нині стані тарифна політика Трампа

У США відбулося кілька судових розглядів щодо мит, запроваджених Дональдом Трампом. Торговий суд призупинив їхню дію, визнавши це перевищенням повноважень президента. Однак апеляційний суд тимчасово скасував це рішення. Остаточне судове рішення у справі поки що не ухвалене.

Директор із комунікацій Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський в ефірі 24 Каналу розповів, що в США діють специфічні судові процедури у сфері торгівлі та економіки. Великі корпорації, а також ті, що підтримують президента Дональда Трампа, брали участь у судових процесах, щоб домогтися скасування введених тарифів.

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Чи діють мита Трампа зараз

Закон, на який спирався Трамп для запровадження тарифів, передбачений лише для надзвичайних обставин – зокрема, під час війни або інших кризових ситуацій. У Конституції США чітко зазначено, що встановлення тарифів – це спільна компетенція Палати представників і Сенату, тобто Конгресу.

Двоє суддів у різних судових процесах тимчасово визнали ці тарифи неконституційними. Ми ще очікуємо рішення апеляційного суду. Трамп справді хоче, щоб справу розглянув Верховний суд,

– зазначив Андрій Добрянський.

Він пояснив, що подібна ситуація вже виникала під час першої каденції Трампа, коли судді неодноразово виносили рішення не на його користь. Це пов’язано з тим, що його дії часто виходили за межі законодавства. Водночас, Трамп здобув і чимало перемог у Верховному суді.

"Мені про це прямо говорили професори, які викладають конституційне право в США. Як під час першої каденції Трампа, так і в перші місяці нової адміністрації – ми бачимо, як змінюється саме розуміння Конституції США", – додав Добрянський.

Важливо! Федеральний суд з міжнародної торгівлі скасував мита на імпорт, запроваджені Дональдом Трампом. Проте невдовзі апеляційний суд тимчасово зупинив дію цього рішення, а це означає, що мита наразі залишаються чинними. Однак це ще не остаточне судове рішення.

Добрянський також зауважив, що навіть коли суддя або апеляційна інстанція тимчасово блокує рішення Трампа, він чекає на розгляд у Верховному суді – і зазвичай здобуває там більше перемог, ніж поразок.