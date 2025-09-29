Президент США Дональд Трамп виступить на нараді вищого військового керівництва. Її терміново скликав міністр оборони Піт Гегсет. Таке рішення вплинуло на рівень безпеки всередині країни.

Проведення відповідної зустрічі заплановане на вівторок, 30 вересня, розповів представник Білого дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press та The Washington Post.

Що відомо про термінову нараду?

Міністр оборони США Піт Гегсет терміново скликав сотні генералів і адміралів з усього світу на базу морської піхоти у Квантіко, що у штаті Вірджинія. Пентагон станом на зараз офіційно підтвердив присутність президента на зібранні.

Джерела у Білому домі розповіли, що участь американського президента не була передбачена в початковому плані зустрічі. Утім, згодом Дональд Трамп вирішив, що хоче взяти в ній участь. Це може посилити ризик політизації заходу.

AP нагадує, що у червні 2025 року Дональд Трамп уже виступав перед військовими у Форт-Брегзі, що у Північній Кароліні, з промовою у стилі передвиборчої кампанії, де різко критикував свого попередника Джо Байдена.

Дональд Трамп повідомляв в інтерв'ю NBC News, що у рамках відповідного заходу "будуть говорити про те, як добре ми справляємося у військовій сфері, про те, що ми в чудовій формі, про багато хороших, позитивних речей".

Зазначається, що у Сполучених Штатах наразі розширюють присутність військових в містах, аргументуючи це необхідністю боротьби зі злочинністю в місцях, де демократичні лідери не можуть забезпечити громадську безпеку.

Національна гвардія продовжує патрулювати округ Колумбія, а в Мемфісі, що у штаті Теннессі, очікується розгортання менших сил. Раніше Дональд Трамп заявив, що також надішле війська до Портленда, що у штаті Орегон.

Що цьому передувало?