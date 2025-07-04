"Путін продовжить Вас зневажати": улюблена газета Трампа написала йому відвертого "листа"

3 липня відбулася шоста телефонна розмова між Владіміром Путіним і Дональдом Трампом. Ці переговори, здається, переконали американського президента у тому, що очільник Кремля рішуче налаштований продовжувати війну в Україні.

Одразу після розмови лідерів відбулася одна із наймасованіших російських атак на Київ. Трамп заявив журналістам, що Путін хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей, передає 24 Канал.

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Трампа закликають не прогинатися під Путіна

Вже котре з початку нового терміну президенства Трамп чує від російського диктатора чітку відмову на усі його мирні зусилля. Досі президент США переконував себе та інших, що, мовляв, Путін теж хоче зупинити війну. Втім, зараз настав момент, коли брехати собі і оточенню вже не має можливості.

Американський лідер не запроваджував жодних санкцій проти Росії, заявляючи, що, мовляв, вони завадять мирному процесу. Зрештою, він зупинив постачання Україні критично важливого озброєння. Однак позиція Путіна залишається непохитною. Він знущається над безпорадністю американця і нещадно обстрілює українські міста.

У США закликають Трампа нарешті дати жорстку відповідь очільнику Кремля. Зокрема, до нього звернулася газета The New York Post. Це видання політик шанує і почитує.

У зверненні до президента газета наголосила, що остання розмова його з Путіним яскраво продемонструвала, що головною перешкодою миру в Україні є Росія.

Редакція нагадала, що під час бесіди із Трампом Путін заявив, що не погодиться на припинення вогню, доки не буде усунуто "корінні причини" конфлікту. Для російського диктатора, зазначили у NYT, "корінна причина" – це саме існування України.

Після Вашого дзвінка він завдав найбільшого з початку війни удару дронами й ракетами, убивши щонайменше одну людину. То чому ж, пане Президенте, Ваша адміністрація карає Україну?,

– пише редакція, згадуючи за зупинку постачання озброєння Києву.

Журналісти наголошують, що поширена думка про те, що допомога Україні нібито шкодить Сполученим Штатам і не відповідає їхнім інтересам, є повною неправдою.

NYT пише про те, що доля України несе сигнал для всього світу про те, чим є Америка.

Якщо Росія переможе, тоді це стане сигналом для Китаю, що "американські союзи – непостійні, а наша витримка – обмежена".

Ми не допомагаємо Україні замість того, щоб протистояти Китаю. Ми допомагаємо Україні, щоб стримати Китай. Росія і Китай мають спільну стратегічну мету: протистояти Сполученим Штатам,

– наголошують в NYT.

Журналісти запевнили, що Путін розуміє лише силу. Він і надалі зневажатиме Трампа, якщо той не візьме на себе зобов'язання щодо захисту Києва.

Падіння України – це не катастрофа, яку можна буде звалити на когось іншого чи зобразити дрібницею. Це дестабілізує світ, ослабить Америку і негативно позначиться на Вашому президентстві. Не відвертайтеся,

– йдеться в останньому абзаці редакційного звернення.