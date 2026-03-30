Міг запускати дрони над Данією: Франція засудила капітана танкера з "тіньового флоту" Росії

Капітан російського танкера Boracay отримав вирок у кримінальному суді Бреста – один рік позбавлення волі та штраф 150 тисяч євро. Його захопив французький флот у 2025 році біля берегів Бретані.

Про це повідомляє Le Figaro.

Дивіться також Ще 100 суден під санкціями: союзник знову б'є по нафтових доходах Путіна

Що відомо про засудження капітана танкера "тіньового флоту" Росії?

39-річний Чень Чжанцзе не був присутній під час оголошення вироку. Однак суд видав ордер на його арешт. Вирок відповідає рекомендаціям обвинувачення, озвученим під час слухань 23 лютого.

Заступник прокурора Габріель Роллен зазначив, що французькі військові зіткнулися з "особливою недоброзичливістю капітана". Через це довелося здійснити небезпечний маневр, який міг призвести до аварії.

Суд звинувачує Чень Чжанцзе у відмові підкоритися, коли французький флот намагався оглянути його 244-метрове судно 27 вересня 2025 року в міжнародних водах біля острова Ушант. Судно не йшло під видимим прапором і перед висадкою підняло фальшивий прапор Беніну.

На борту перебували два співробітники російської приватної охоронної компанії, завданням яких було стежити за екіпажем та збирати розвідувальну інформацію.

Адвокат Чень Чжанцзе Анрі де Рішемон наполягав, що його клієнта не можна судити у французькому суді за події в міжнародних водах і що відповідно до Конвенції ООН з морського права такі справи належать до юрисдикції Китаю.

Після інциденту нафтовий танкер перейменували на "Фенікс", і він зараз ходить під російським прапором.

Видання Maritime Executive зазначає, що цей танкер є одним із трьох суден, які Данія підозрює у використанні під час прольотів дронів над своєю територією. За даними джерел, кораблі могли слугувати платформами для запуску безпілотників, через що в ніч на 22 вересня тимчасово закрили аеропорт Копенгагена.

Що нового відомо про російський флот?