Об этом сообщает Le Figaro.

Что известно об осуждении капитана танкера "теневого флота" России?

39-летний Чэнь Чжанцзе не присутствовал во время оглашения приговора. Однако суд выдал ордер на его арест. Приговор соответствует рекомендациям обвинения, озвученным во время слушаний 23 февраля.

Заместитель прокурора Габриэль Роллен отметил, что французские военные столкнулись с "особой недоброжелательностью капитана". Из-за этого пришлось совершить опасный маневр, который мог привести к аварии.

Суд обвиняет Чэнь Чжанцзе в отказе подчиниться, когда французский флот пытался осмотреть его 244-метровое судно 27 сентября 2025 года в международных водах у острова Ушант. Судно не шло под видимым флагом и перед высадкой подняло фальшивый флаг Бенина.

На борту находились два сотрудника российской частной охранной компании, задачей которых было следить за экипажем и собирать разведывательную информацию.

Адвокат Чэнь Чжанцзе Анри де Ришемон настаивал, что его клиента нельзя судить во французском суде за события в международных водах и что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву такие дела относятся к юрисдикции Китая.

После инцидента нефтяной танкер переименовали в "Феникс", и он сейчас ходит под российским флагом.

Издание Maritime Executive отмечает, что этот танкер является одним из трех судов, которые Дания подозревает в использовании во время пролетов дронов над своей территорией. По данным источников, корабли могли служить платформами для запуска беспилотников, из-за чего в ночь на 22 сентября временно закрыли аэропорт Копенгагена.

