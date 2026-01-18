Європейські країни посилюють боротьбу з "тіньовим флотом" Росії, – ISW

Європейські країни посилюють тиск на так званий "тіньовий флот" Росії та судна, пов’язані з її партнерами. Це спрямовано на посилення контролю за морськими перевезеннями та дотримання санкційного режиму.

Відомо про кілька випадків обмежень для російських суден. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає 24 Канал.

Як Європа обмежує "тіньовий флот" Росії?

Аналітики ISW звертають увагу на низку публікацій українських і міжнародних медіа, зокрема Bloomberg та "Мілітарного", які фіксують нові випадки обмежень щодо підозрілих суден.

Один із них – нафтовий танкер Arcusat, який 16 січня змінив маршрут у районі між Данією та Швецією та попрямував до німецьких вод із наміром рухатися далі на північ, у бік арктичного узбережжя Росії.

За даними Bloomberg, це судно ходило під різними прапорами, зокрема Танзанії та Камеруну. Водночас федеральна поліція Німеччини не дозволила екіпажу зайти в територіальні води країни.

Крім того, повідомляється ще про одне судно, яке, ймовірно, ідентифікують як турецький балкер Hizer Reis.

В ISW зазначають, що європейські країни дедалі активніше блокують або обмежують рух суден, пов’язаних із Росією та її союзниками, оскільки їхні "тіньові флоти" часто взаємопов’язані.

Аналітики також нагадують, що за останні місяці десятки танкерів біля узбережжя Венесуели перейшли під російські прапори, а чимало суден, пов’язаних із Росією, уже перебувають під санкціями за перевезення вантажів на користь іранського режиму.

Політолог міжнародник Ярослав Божко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Путін уникає коментарів про захоплення танкерів "тіньового флоту". Кремль не збирається публічно порушувати питання, де довелося б або погрожувати діями, або визнавати безсилля.

Останні новини про обмеження російських суден у Європі