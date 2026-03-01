Операція "Синій порушник": Бельгія з Францією вперше захопили танкер "тіньового флоту" Росії

Бельгійські збройні сили за підтримки Франції вперше змогли перехопити танкер "тіньового флоту" країни-агресорки. Військові провели спецоперацію під кодовою назвою Blue Intruder ("Синій порушник").

Про таке розповів очільник Міноборони Бельгії Тео Франкен на своїй сторінці в X.

Які подробиці операції "Синій порушник"?

У ніч проти 1 березня 2026 року спецпризначенці Бельгії за підтримки французького оборонного відомства висадилися на борт нафтового танкера, який підозрюють у перевезенні російської нафти в обхід західних санкцій. Бельгійський мовник VRT зазначив, що йдеться, імовірно, про судно Ethera, 180 метрів завдовжки, 2008 року побудови, яке йшло під прапором Гвінеї та з підробленими документами.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що судно супроводжують до порту Зебрюгге (Zeebrugge), де його офіційно арештують та конфіскують. Захоплення стало значним ударом по механізму обходу санкцій Москвою. Деталі та фото з операції обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Операцію "Синій порушник" виконала команда надзвичайно хоробрих військовослужбовців. Відмінна робота,

– підкреслив Тео Франкен.

Варто зауважити, що російський "тіньовий флот" щодня транспортує приблизно 5 мільйонів барелів нафти, що еквівалентно близько 11% усіх світових морських перевезень нафти. Однак через посилення санкцій ефективність цих танкерів суттєво знизилася. Так, їхня продуктивність впала на 30 – 70%.

