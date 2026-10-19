Трампу не вистачить важелів: чому спроби тиску на Україну зазнають фіаско

Президент США Дональд Трамп фактично змушує Україну капітулювати у війні. Попри гостре бажання, йому буде надзвичайно складно втілити свій план.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. За його словами, нещодавно була показова ситуація, коли держсекретар США Марко Рубіо виправдовувався, що проблеми з передачею розвідданих про удари балістикою виникли через технічний збій. Хоча зрозуміло, що це цілеспрямована акція тиску з боку Білого дому.

Багато що залежить від виборів до Конгресу

Як наголосив Джигун, адміністрації Трампа наразі не вдається обґрунтувати, чому зупинка передачі розвідданих Україні відповідає інтересам Сполучених Штатів.

Сьогодні Рубіо говорить, що це була тимчасова річ. У своєму тиску на Україну вони змушені зважати, що американське суспільство глибоко не сприймає такі ігри з життями людей, до яких вдаються тамтешні політики. Гадаю, всі інші інструменти, які вони хотіли використати для тиску на Україну, не обов'язково увінчаються успіхом через тиск суспільства,

– зазначив Джигун.

Цілком ймовірно, що Трампу стане складніше тиснути на Україну після виборів до Конгресу. Це станеться в тому разі, якщо демократи візьмуть більшість. Наразі лунають сприятливі прогнози щодо Палати представників. Також демократи мають шанси на більшість і в Сенаті.

Американці й раніше не змогли вплинути на нас настільки глобально, аби ми пішли на умови Росії. Тому сумніваюся, що й зараз у Трампа вистачить важелів, щоб зробити це моментально,

– зауважив Джигун.

Це стосується й проведення виборів в Україні, про що нещодавно говорив Трамп. Більшість суспільства підтримує проведення виборів, але не в той момент, коли є загроза державності.

Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Трамп фактично змушує Україну піти на капітуляцію. Про це свідчать останні недружні кроки з боку США. Серед них – навмисне обмеження роботи інтернету Starlink, який використовують українські військові.