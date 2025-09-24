Спіймали на хабарі в 50 000 доларів: у США закрили справу проти "прикордонного царя" Трампа
- Міністерство юстиції США закрило розслідування щодо Тома Гомана, якого звинувачували в отриманні хабаря в 50 000 доларів від агента ФБР під прикриттям.
- Розслідування не виявило жодних доказів злочину, і Гоман продовжує виконувати свої службові обов'язки, підтримуючи ініціативи адміністрації Трампа з контролю над імміграцією.
Міністерство юстиції США закрило розслідування щодо хабарництва помічника Трампа Тома Гомана. Він нібито отримав 50 000 доларів хабаря від агента ФБР.
У 2024 році прикордонний інспектор адміністрації Дональда Трампа Гоман нібито отримав хабар від агента ФБР під прикриттям, обіцяючи державні контракти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Хто такий Том Гоман і що відомо про розслідування?
Гоман працював в Імміграційній та митній службі США за часів адміністрації Обами, у перший термін Дональда Трампа був виконувачем обов’язків директора відомства, а нині очолює кампанію адміністрації Трампа з депортації людей, які перебувають у США нелегально.
Розслідування щодо Гомана розпочалося у серпні 2024 року, під кінець каденції Джо Байдена, в межах ширшої справи з нацбезпеки. У Мін'юсті Трампа це розслідування назвали політично вмотивованим та спрямованим проти союзників президента.
Директор ФБР Каш Патель і заступник генерального прокурора Тодд Бланш підтвердили, що розслідування ретельно проведене, жодних доказів злочину не виявлено, і справа закрита.
Ресурси Міністерства повинні залишатися зосередженими на реальних загрозах американському народу, а не на безпідставних розслідуваннях. Як наслідок, розслідування було закрито,
– заявили представники Мін'юсту.
Зверніть увагу! У Білому домі зазначили, що Гоман і надалі виконує службові обов'язки, підтримує заходи президента та долучається до ініціатив, спрямованих на зміцнення контролю над імміграцією.
Яку політику проводить Трамп щодо мігрантів?
- Радикальна міграційна політика залишається ключовим пріоритетом Дональда Трампа: під час кампанії 2024 року він анонсував масові депортації, і вперше в мирний час застосував закон 1798 року, для депортації мігрантів без суду, пояснюючи це "зовнішньою загрозою".
- Трамп наказав розгорнути війська на південному кордоні з Мексикою та відновити будівництво стіни. А черговим наказом скасував програми умовно-дострокового звільнення для 1,5 мільйона мігрантів.
- Також президент Америки підписав указ про відновлення застосування смертної кари. Доручив генпрокурору забезпечити штатам препарати для її виконання та домагатись смертних вироків у випадках убивств правоохоронців або злочинів, скоєних нелегальними мігрантами, а також оскаржити судові рішення, що обмежують ці повноваження.