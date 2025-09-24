В 2024 году пограничный инспектор администрации Дональда Трампа Гоман якобы получил взятку от агента ФБР под прикрытием, обещая государственные контракты. Об этом сообщает 24 Канал с ссылкой на Reuters.

Читайте также Фарс и позор: как политика Трампа уже сказалась на американцах

Кто такой Том Гоман и что известно о расследовании?

Гоман работал в Иммиграционной и таможенной службе США во времена администрации Обамы, в первый срок Дональда Трампа был исполняющим обязанности директора ведомства, а сейчас возглавляет кампанию администрации Трампа по депортации людей, находящихся в США нелегально.

Расследование в отношении Гомана началось в августе 2024 года, в конце каденции Джо Байдена, в рамках более широкого дела по нацбезопасности. В Минюсте Трампа это расследование назвали политически мотивированным и направленным против союзников президента.

Директор ФБР Каш Патель и заместитель генерального прокурора Тодд Бланш подтвердили, что расследование тщательно проведено, никаких доказательств преступления не обнаружено, и дело закрыто.

Ресурсы Министерства должны оставаться сосредоточенными на реальных угрозах американскому народу, а не на безосновательных расследованиях. Как следствие, расследование было закрыто,

– заявили представители Минюста.

Обратите внимание! В Белом доме отметили, что Гоман и в дальнейшем выполняет служебные обязанности, поддерживает меры президента и присоединяется к инициативам, которые направленны на укрепление контроля над иммиграцией.

Какую политику проводит Трамп в отношении мигрантов?