В 2024 году пограничный инспектор администрации Дональда Трампа Гоман якобы получил взятку от агента ФБР под прикрытием, обещая государственные контракты. Об этом сообщает 24 Канал с ссылкой на Reuters.
Кто такой Том Гоман и что известно о расследовании?
Гоман работал в Иммиграционной и таможенной службе США во времена администрации Обамы, в первый срок Дональда Трампа был исполняющим обязанности директора ведомства, а сейчас возглавляет кампанию администрации Трампа по депортации людей, находящихся в США нелегально.
Расследование в отношении Гомана началось в августе 2024 года, в конце каденции Джо Байдена, в рамках более широкого дела по нацбезопасности. В Минюсте Трампа это расследование назвали политически мотивированным и направленным против союзников президента.
Директор ФБР Каш Патель и заместитель генерального прокурора Тодд Бланш подтвердили, что расследование тщательно проведено, никаких доказательств преступления не обнаружено, и дело закрыто.
Ресурсы Министерства должны оставаться сосредоточенными на реальных угрозах американскому народу, а не на безосновательных расследованиях. Как следствие, расследование было закрыто,
– заявили представители Минюста.
Обратите внимание! В Белом доме отметили, что Гоман и в дальнейшем выполняет служебные обязанности, поддерживает меры президента и присоединяется к инициативам, которые направленны на укрепление контроля над иммиграцией.
Какую политику проводит Трамп в отношении мигрантов?
- Радикальная миграционная политика остается ключевым приоритетом Дональда Трампа: во время кампании 2024 года он анонсировал массовые депортации, и впервые в мирное время применил закон 1798 года, для депортации мигрантов без суда, объясняя это "внешней угрозой".
- Трамп приказал развернуть войска на южной границе с Мексикой и возобновить строительство стены. А очередным приказом отменил программы условно-досрочного освобождения для 1,5 миллиона мигрантов.
- Также президент Америки подписал указ о возобновлении применения смертной казни. Поручил генпрокурору обеспечить штатам препараты для ее выполнения и добиваться смертных приговоров в случаях убийств правоохранителей или преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, а также обжаловать судебные решения, ограничивающие эти полномочия.