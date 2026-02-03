Сенатор Грем закликав Трампа дати Україні зброю, на яку вона давно чекає

3 лютого Росія здійснила наймасованішу у 2026 році атаку на енергетику України. Путін вкотре масштабно вдарив по нашій країні, попри обіцянку Дональду Трампу утриматися від ударів принаймні тиждень. На тлі чергового злочину росіян сенатор Ліндсі Грем закликав американців до рішучих дій.

Той, тиск, який зараз адміністрація Трампа чинить на Путіна, недостатній. Нова атака на Україну – яскравий тому доказ. Про це у пості в соцмережі "Х" написав сенатор-республіканець Грем.

До яких дій щодо Росії Грем закликає Трампа?

На думку Ліндсі Грема, США та Європа мають посилити "атаки" на покупців російської нафти. Ця політика вже принесла свої результати. Дональду Трампа вдалося значно підірвати російську економіку. Наприклад, завдяки тарифам від США Індія купує значно менше нафти Кремля. Якщо це саме робитимуть інші великі покупці, то війна закінчиться.

Окрім того, на тлі нічної масштабної атаки Грем закликав Трампа надати Україні "Томагавки". На думку сенатора, це може кардинально змінити військову ситуацію.

Республіканець вважає, що у найближчі дні США мають посилити тиск на Путіна. Він підкреслив: якщо переговори заохочуватимуть агресію, це призведе до катастроф у світі. Якщо ж перемовини допоможуть створити вільну, сильну і незалежну Україну, навіть з певними поступками, світ стане значно безпечнішим.

